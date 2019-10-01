كل, 250, عاما, مرّة..., الأرض, ستغرق, في, النوم, لـ, 6, أيام, !,

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جرت في مدينة دربند بجمهورية داغستان في روسيا مراسم حفل زفاف جماعي شمل 30 عريسا...
بيعت اليوم لوحة مركبة تحمل الرقم "2020 U" بمبلغ 134 ألف درهم (36 ألف دولار أمريكي) في مزاد...
أعلن تطبيق "واتساب" أنه سيتخلى بشكل نهائي عن مجموعة من الهواتف الذكية، إذ سيتوقف...
لقي شاب مصري مصرعه في حادث أليم، لكنه تمكن من إنقاذ حياة طفلين أثناء عبورهما شريط...
افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، المطار الجديد في بكين المجهز بتصاميم...
رفع مواطن مصري دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبا فسخ عقد قرانه...
أعلن أحد الخبراء الفنيين عن اكتشاف تحفة فنية تعود لعصر النهضة للرسام الإيطالي...
تشغل شاشة الهاتف الذكي الجديد "Mi Mix Alpha" مئة في المئة من إطار الهاتف وتلتف حوله...
أعلن موقع نشر الفيديوهات عبر الإنترنت "يوتيوب" اعتزامه تغيير نظام توثيق هوية...
اكدت مواقع متخصصة في شؤون التقنيات الرقمية أن "واتس آب" قد بدأ باختبار ميزة جديدة...