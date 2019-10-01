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حرصت الفنانة الشابة هنا الزاهد على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، بعد الأزمة...
زار الشيف التركي بوراك منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اذ انه نشر على...
خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، ردت الفنانة السورية...
بعد مجموعة من الأغنيات المنفردة الناجحة، طرحت الفنانة السعودية داليا مبارك ألبوم...
واجه العاملون في مستشفى ألماني، لغزا محيرا، عندما استمرت بكتيريا مقاومة لعدة...
اصطحب الممثل المصري محمد هنيدى زوجته على السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان...
بمحبة خاصة وخالصة للشعب المصري وقيادته، أهدى الفنان الأردني عمر العبداللات...
كشفت الممثلة المصرية منة فضالي ان تبنت طفلة عبر دفع تكاليف مصروفها الا انها...
لا تزال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تكرّس وقتاً لزوجها وعائلتها بعدما رزقت...
بدأ الممثل المصري ياسر جلال التحضير لمسلسله الجديد "الفتوة"، إستعداداً...