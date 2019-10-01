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مشروع "بنات عبد الرحمن" لـ صبا مبارك يفوز بـ 10 آلاف دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استطاع مشروع فيلم "​بنات عبد الرحمن​" للمخرج زيد أبو حمدان ان يفوز بجائزتي راديو وتلفزيون العرب ART وروتانا، والتي يقدمانها لأحد المشروعات المشاركة في منطلق الجونة السينمائي، وتبلغ قيمة كل جائزة 10 آلاف دولار أميركي.



ويحكي فيلم بنات عبد الرحمن في إطار من الكوميديا السوداء قصة 4 شقيقات ينتمين لطبقات اجتماعية شديدة الإختلاف و قد سيطر الجفاء بينهن. و بعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث للعثور على رب الأسرة الغائب.


الفيلم من بطولة ​صبا مبارك​ ومحمد بكري ودانا الدجاني وغيرهم.




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