تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-01 14:00:51 كل 250 عاما مرّة... الأرض ستغرق في النوم لـ 6 أيام ! |  2019-10-01 12:58:51 الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار إلى نحو 140 قتيلا |  2019-10-01 12:18:59 اطلاق نار على سيارة رئيس المجلس المحلي في بلدة نحف |  2019-10-01 11:55:33 النقب - المربي عمر العقبي 60 عاما في ذمة الله |  2019-10-01 11:40:32 بسمة طبعون - مصرع عبد الكريم ابو كليب متأثرا باصابته |  2019-10-01 11:06:08 زيارة اضرحة شهداء هبة القدس والاقصى في ام الفحم |  2019-10-01 10:58:58 الناصرة - مشاركة واسعة في زيارة ذوي وأضرحة شهداء هبة القدس والاقصى إياد لوابنة، عمر عكاوي، ووسام يزبك |  2019-10-01 10:34:51 روحاني يرفض الرد على مكالمة هاتفية من ترامب |  2019-10-01 10:08:09 الامارات.. بيع رقم لوحة سيارة ب 36 ألف دولار أمريكي |  2019-10-01 09:33:19 جت المثلث - زيارة ضريح الشهيد رامي غرّة بمشاركة الاهالي |  2019-10-01 09:23:18 مشاركة واسعة في زيارة ذوي واضرحة شهداء عرابة وسخنين في الذكرى 19 لهبة القدس والاقصى |  2019-10-01 08:47:38 رفع أسعار البنزين بـ 11 أغورة لليتر ابتداءً من الليلة |  2019-10-01 08:36:25 مباريات الليلة في دوري ابطال اوروبا |  2019-10-01 08:21:04 هذه السيارات التي اشتراها رونالدو في عام 2019 |  2019-10-01 08:19:36 "واتساب" لن يعمل على هذه الهواتف بحلول 2020 |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كريستيانو يلمح إلى موعد اعتزاله



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ألمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إلى أنه قد يعتزل كرة القدم بشكل نهائي خلال عام أو اثنين من الآن.



وقال رونالدو، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أحب كرة القدم وإمتاع المشجعين والأشخاص الذين يحبون كريستيانو".


وأضاف نجم يوفنتوس: "العمر أمر غير مهم.. كل شيء يتعلق بالعقلية".


وتابع: "في السنوات الخمس الأخيرة بدأت أستمتع بكوني بعيدًا عن كرة القدم، فمن يعرف ماذا سيحدث خلال عام أو العامين المقبلين؟".


وكان رونالدو حصل على عقد مدى الحياة من إحدى شركات الملابس في 2016 بقيمة مليار دولار، وكان هذا هو العقد الثالث من هذا النوع الذي تقدمه الشركة لأي رياضي.


ولم يسبق رونالدو إلى هذا الإنجاز سوى أسطورتي كرة السلة ليبرون جيمس ومايكل جوردان.


وعلق رونالدو على ذلك، قائلًا: "لا أريد تقليد أحد.. يجب أن تكون نفسك طوال الوقت، لكن يمكنك دائمًا تعلم بعض التفاصيل الصغيرة من الناجحين ليس فقط في كرة القدم ولكن في الرياضات الأخرى أيضًا".




كلمات متعلقة

كريستيانو, يلمح, إلى, موعد, اعتزاله,

تابعونــا

بنزيما يقود التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام كلوب بروج بنزيما يقود التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام كلوب بروج 2019-10-01 | 12:00:37

يلتقي ريال مدريد مع كلوب بروج، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في...

نجم برشلونة يتلقى عرضًا من صديق كريستيانو نجم برشلونة يتلقى عرضًا من صديق كريستيانو 2019-10-01 | 10:00:25

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن أحد نجوم برشلونة تلقى عرضًا لعقد شراكة...

مباريات الليلة في دوري ابطال اوروبا مباريات الليلة في دوري ابطال اوروبا 2019-10-01 | 08:36:25

19:55 ريال مدريد - إسبانيا - كلوب بروج - بلجيكا 19:55 أتلانتا - إيطاليا - شاختار...

هذه السيارات التي اشتراها رونالدو في عام 2019 هذه السيارات التي اشتراها رونالدو في عام 2019 2019-10-01 | 08:21:04

إلى جانب حب كريستيانو رونالدو الدائم لإحراز الأهداف بمهارة عالية والفوز...

ريبيري يتأسف لميلان ويثني على موهبة الفيولا ريبيري يتأسف لميلان ويثني على موهبة الفيولا 2019-09-30 | 11:14:37

عبر الفرنسي فرانك ريبيري نجم فيورنتينا، عن أسفه تجاه ميلان، عقب مباراة الفريقين...

برشلونة يتفاءل بمواجهة الإنتر على الكامب نو برشلونة يتفاءل بمواجهة الإنتر على الكامب نو 2019-09-30 | 07:00:17

يستقبل برشلونة، نظيره إنتر ميلان، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن...

يوفنتوس يراقب أشرف حكيمي يوفنتوس يراقب أشرف حكيمي 2019-09-29 | 14:30:22

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن نادي يوفنتوس يراقب المغربي أشرف حكيمي،...

خطوة دي خيا تفتح المزاد على ضحية ليفربول خطوة دي خيا تفتح المزاد على ضحية ليفربول 2019-09-29 | 12:16:05

يدفع دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، إدارة النادي للاستغناء عن أحد لاعبي...

ديربي مدريد يُظهر وجه هازارد الشاحب ديربي مدريد يُظهر وجه هازارد الشاحب 2019-09-29 | 11:18:16

لم يرق أداء البلجيكي إيدين هازارد إلى مستوى التوقعات حتى الآن منذ انضمامه إلى...

مبابي: نيمار أهانني في غرفة الملابس مبابي: نيمار أهانني في غرفة الملابس 2019-09-29 | 09:42:20

كشف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عن كواليس ما دار بينه وبين زميله نيمار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع 85 عربيا منذ بداية العام 2015 شوارع البلاد أور يروك جمعيةمحمد عمر ابو ريا اطلاق نار انتقاما اسراء عابد الناصرة القاء زجاجات حارقة كيبوتس اشبل محمد المختار ركوب امواج التزلج الدولية اول عربي من البلاد جسر الزرقاء مخدرات مطعم هروين الناصرة تفتيش كيلوغرام اعتقال صاحب شاب اخر اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة مسيرة سلام عرب يهود مشاركة واسعة ام الفحم مدينة رجال نساء الأمل دهس فتى حوره دورية شرطة العائلى تتهم الشرطة فرار هرب سائق زيود علاء ام الفحم الخضيرة تنفيذ عملية طعن دهس ام الفحم سخنين بيتار القدس خسارة مواجهات شرطة القاء حجارة قنابل غاز محكمة الطاعة اتحاد عام كرة قدم مثولمحمد عساف الناصرة انتظروني يوم مسا ء الجمعة حفل كريسميس ماركت مسيرة عيد الفطر تكبيرات كشفية ام الفحم مدينة اضاءة شجرة الميلاد سخنين مسيرة كشفية اجواء احتفالية عيد الطفل احمد دوابشة ريال مدريد مباراة فوز اشبيليه ستاد بيرنابيو المدرج أهالي ام الفحم يغلقون الشارع بالاوساخ احتجاجا على تراكم النفايات تركت طفليها التوأمين مدة 40 دقيقة نحف سكان قرية كرمئيل تسوق مجمع تجاري
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com