الهند:, ارتفاع, حصيلة, ضحايا, الأمطار, إلى, نحو, 140, قتيلا,

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كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول تنسيق...
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري دفع نحو 16 مليون...
تطرقت القناة الإسرائيلية الثانية، الى التقدم بالعمل على مشروع العائق "الجدار...
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن الرئيس الإيراني تسلم رسالة من...
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إنه يستحق مقابلة المخبر المجهول الذي كشف...
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة ومحاربة إيران من خلال العقوبات...
أكد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، أن خطة السلام " صفقة...
أعلنت مؤسسة الدراسات الجيولوجية الأميركية أن زلزالا بقوة 6،8 درجات ضرب منطقة في...
في حفل كبير ضم كافة الشخصيات والمسؤولين في أراغون شرق العاصمة الإسبانية "مدريد" ،...
فتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء المطار الجديد في بكين، ويتوقع أن...