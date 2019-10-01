اطلاق, نار, على, سيارة, رئيس, المجلس, المحلي, في, بلدة, نحف,

تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف سيارة عبد الباسط قيس رئيس المجلس المحلي في بلدة نحف اليوم الثلاثاء بوابل من الرصاص.

وافيد ان السيارة لدى تعرضها لاطلاق نار كانت جاثمة في موقف السيارات التابع للمجلس المحلي .وقد اسفر الحادث عن اضرار دون اصابات تذكر .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث