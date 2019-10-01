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النقب - المربي عمر العقبي 60 عاما في ذمة الله



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انتقل إلى رحمته تعالى فجر اليوم (الثلاثاء) الأستاذ المربي عمر سالم العقبي (أبو فيصل) عن عمر يناهز 60 عاما.


وكان المرحوم توفي مع رفاقه وأصحابه أثناء تواجده في نزهة في الطبيعة في منطقة تل الصافي في النقب الشمالي، حيث انتقل الى رحمته تعالى بعد أن صلوا معا صلاة الفجر جماعة.


وأمضى المرحوم نحو ثلاثين عاما في سلك التعليم، حيث خرج أجيال من الطلبة.


وسيتم مواراة جثمانه الثرى بعد الصلاة عليه الساعة 13:30 في مقبرة السقاطي في النقب.


تقبل التعازي في خيمة العزاء في عشيرة العقبي مقابل بلدة حورة في النقب.


إنا لله وإنا إليه راجعون.




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