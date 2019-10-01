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حفل زفاف في داغستان يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



جرت في مدينة دربند بجمهورية داغستان في روسيا مراسم حفل زفاف جماعي شمل 30 عريسا وعروسة، بحضور أكثر من 10 آلاف شخص، ودخل في سجل "غينيس" للأرقام القياسية.



والمثير  للاهتمام في هذا الحفل الجماعي هو أن العرسان الـ 30 يمثلون 16 طائفة وقومية أساسية تعيش في داغستان. وبلغ عمر أصغر عروسين 19 سنة. وقد شارك في الحفل، زوجان معمران باليوبيل الماسي (60 سنة) على زواجهما.


وقد سجل هذا الحفل رقمين قياسيين جديدين – حفل زفاف متعدد القوميات والطوائف، وأكبر حضور للضيوف، وتم تسجيلهما رسميا في كتاب "غينيس" للأرقام القياسية. 




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