هنا, الزاهد, تطمئن, محبيها, على, صحتها.., وتنشر, هذه, الصورة!,

حرصت الفنانة الشابة هنا الزاهد على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، بعد الأزمة التي تعرضت لها وأدت إلى نقلها إلى المستشفى خلال قضائها شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

وبالرغم من أن هنا لم تفصح حتى الآن عن تفاصيل مرضها، الذي شغل بال متابعيها، إلا أنها قررت توجيه الشكر لكل من سأل وحرص على الاطمئنان عليها طوال الأيام الماضية.ونشرت هنا الزاهد صورة لها خلال الفترة التي قضتها في جزر المالديف وعلقت قائلة “شكرا لكل الناس اللي كلمتني و اللي بعتولي و اللي سألوا عليا، و اللي دعولي انا الحمد لله بقيت كويسة 🙏🏻. و اكتر حاجة اتبسط منها اني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الامهات و الاطفال يجروا يسألوا اول حاجة هنا انتي كويسة ؟ خضيتينا عليكي و كأنهم من اهلي. ”