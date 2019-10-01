بنزيما, يقود, التشكيلة, المتوقعة, لريال, مدريد, أمام, كلوب, بروج,

يلتقي ريال مدريد مع كلوب بروج، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم باحثًا عن الفوز، بعد أن سقط الميرنجي في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-3.واستعرضت صحيفة "ماركا" التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في مباراة اليوم.حراسة المرمى: كورتوا.الدفاع: ناتشو – راموس – فاران – كارفاخال.الوسط: كروس – كاسيميرو – مودريتش.الهجوم: هازارد – بنزيما – فاسكيز.يذكر أن قائمة المباراة شهدت غياب ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي بداعي الإصابة، بينما استبعد المدرب زين الدين زيدان: جاريث بيل، خاميس رودريجيز، أودريوزولا، رودريجو، إبراهيم دياز، وماريانو دياز بقرار فني.