تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-01 11:55:33 النقب - المربي عمر العقبي 60 عاما في ذمة الله |  2019-10-01 11:40:32 بسمة طبعون - مصرع عبد الكريم ابو كليب متأثرا باصابته |  2019-10-01 11:06:08 زيارة اضرحة شهداء هبة القدس والاقصى في ام الفحم |  2019-10-01 10:58:58 الناصرة - مشاركة واسعة في زيارة ذوي وأضرحة شهداء هبة القدس والاقصى إياد لوابنة، عمر عكاوي، ووسام يزبك |  2019-10-01 10:34:51 روحاني يرفض الرد على مكالمة هاتفية من ترامب |  2019-10-01 10:08:09 الامارات.. بيع رقم لوحة سيارة ب 36 ألف دولار أمريكي |  2019-10-01 09:33:19 جت المثلث - زيارة ضريح الشهيد رامي غرّة بمشاركة الاهالي |  2019-10-01 09:23:18 مشاركة واسعة في زيارة ذوي واضرحة شهداء عرابة وسخنين في الذكرى 19 لهبة القدس والاقصى |  2019-10-01 08:47:38 رفع أسعار البنزين بـ 11 أغورة لليتر ابتداءً من الليلة |  2019-10-01 08:36:25 مباريات الليلة في دوري ابطال اوروبا |  2019-10-01 08:21:04 هذه السيارات التي اشتراها رونالدو في عام 2019 |  2019-10-01 08:19:36 "واتساب" لن يعمل على هذه الهواتف بحلول 2020 |  2019-10-01 08:17:41 نيويورك تايمز: الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع |  2019-10-01 06:09:31 اجواء غائمة حتى نهاية الاسبوع ولا تغير وعلى درجات الحرارة |  2019-10-01 06:05:47 اليوم: احياء الذكرى الـ19 لهبة القدس والاقصى ومسيرة قطرية في كفركنا |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

8 أغذية تساعد الطفل على النوم بهدوء



  |     |   اضافة تعليق



يعاني بعض الأطفال بسبب عدم حصولهم على نوم جيد في الليل، وفي أغلب الأحيان فإن هذا الإزعاج يكون سببه وجود خلل في عادات النوم، ولكن الأمر قد يكون أحيانا أخرى أكثر تعقيدا، مثل تعرضهم للكوابيس والشعور بالخوف ليلا أو التخوف من الابتعاد عن الوالدين عند الذهاب إلى غرفتهم.



وتقول الكاتبة جينيفر دلغادو في مقال نشره موقع إيتابا إنفانتيل الإسباني إن هذه المشاكل التي يواجهها الأطفال في النوم، والتي تحرمهم من الحصول على الراحة اللازمة، قد تكون لها أضرار عديدة على جوانب أخرى في حياتهم.


وتذكر الكاتبة أن مشاكل النوم قد تؤثر على نسق النمو، بما أن الأبحاث أثبتت أن الأطفال عندما يكونون نائمين فإن الغدة النخامية تنشط بشكل أفضل لإنتاج هرمون النمو. كما أن عدم الحصول على قسط كاف من الراحة يؤثر على المزاج، ويجعل الطفل يبدو أكثر عصبية وحساسية. ويؤثر النوم أيضا على قدرات التعلم والتركيز لدى الأطفال.


وتقول الكاتبة إن من أسهل وأفضل الطرق لتحسين جودة نوم الأطفال الحرص على إطعامهم أغذية معينة تكون غنية بالمعادن والأحماض الأمينية، التي تعدل دورة النوم لديهم.


ونقدم هنا 8 أغذية تجعل الأطفال ينامون بشكل جيد:


1- الموز


يحتوي الموز على مستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما من الأملاح التي لا تساهم فقط في تعديل الجهاز العصبي، بل أيضا تحفز ارتخاء العضلات. ويعد الموز أيضا غنيا بالألياف، وهو يساعد على الشعور بالشبع ويمنع حالة الجوع الليلي.


2- المكسرات


أنواع المكسرات مثل اللوز والكاجو والجوز غنية بالميلاتونين، لذلك فهي تساعد الأطفال على النوم المريح. إضافة إلى ذلك، فهي توفر كميات من المغنيسيوم والفيتامين "ب"، وهما من العناصر الأساسية في عمل الجهاز العصبي، حيث تساهمان في تخفيض مستويات التوتر، وتساعدان على تحقيق حالة الهدوء والاسترخاء التي تمهد للنوم.


3- التمر


التمور قد تكون اختيارا ممتازا كتحلية بعد تناول العشاء وحتى كجزء من السلطة. إذ إنها ليست فقط غنية بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، بل إنها أيضا تحتوي على الفيتامين "ب 5" وحمض البانتوثينيك، وهما من العناصر التي تنظم عمل الجهاز العصبي وتبعد التوتر.


4- الحليب


أظهرت الأبحاث العلمية أن العادة القديمة المتمثلة في إعطاء كوب من الحليب للأطفال قبل الذهاب إلى السرير تساعد فعلا على التمتع بنوم أفضل. حيث إن الحليب غني بالتريبتوفان، وهو من الأحماض الأمينية الأساسية لتحسين جودة النوم. إضافة إلى ذلك، فإن الحليب يحتوي على المغنيسيوم والزنك الذي يحسن امتصاص التريبتوفان في الجسم ويساعد على الاسترخاء.


5- الفراولة والكرز


هذه الغلال الحمراء هي اختيار ممتاز للحصول على نوم جيد، حيث إنها خفيفة على المعدة وسهلة الهضم في الليل، وتحتوي على مستويات عالية من الميلاتونين. وتناول الكرز بعد العشاء لا يسهل فقط الخلود إلى النوم، بل أيضا يزيد من فترة النوم العميق، ويقلل من التقطعات والاستيقاظ في الليل.


6- دقيق الشوفان


يعد الشوفان، إلى جانب أنواع أخرى من الحبوب مثل القمح، مصدرا ممتازا للميلاتونين من أجل تحضير الجسم للنوم وتحسين دورة الاستيقاظ والنوم. كما أن هذا الغذاء المكون من الكربوهيدرات المعقدة، التي تعرف بكونها بطيئة الهضم، يخلق شعورا بالشبع خلال الليل كله. ومن أفضل الحلول لعلاج الأرق لدى الأطفال هو خلط بعض دقيق الشوفان مع كوب من الحليب الساخن.


7- البذور


بذور السمسم وعباد الشمس واليقطين لا توفر فقط كميات هامة من الحديد والأحماض الدهنية الصحية، بل أيضا تساهم في تحسين جودة النوم. ويعزى هذا إلى أن هذه البذور غنية بالتربتوفان خاصة بالنسبة لبذور السمسم، وهو من الأحماض الأمينية الأساسية في التخلص من مشاكل النوم. وينصح خبراء التغذية باستخدام السمسم كمكون من مكونات الصلصة أو الكريمات والسلطة في العشاء، كما يمكن تناوله ضمن المقبلات.


8- الأناناس


هذا النوع من الغلال يحتوي على المعادن والإنزيمات الأساسية مثل البروميلين الذي ينظم إيقاع الساعة البيولوجية ويحسن جودة النوم، كما أنه ينظم عمل الميلاتونين في الدماغ وغني بالألياف.


 




كلمات متعلقة

8, أغذية, تساعد, الطفل, على, النوم, بهدوء,

تابعونــا

10 أغذية يجب تناولها عند بلوغ الخمسين 10 أغذية يجب تناولها عند بلوغ الخمسين 2019-10-01 | 09:59:11

كلما تقدم المرء في السن، طرأت على جسمه بعض التغييرات. لذلك، يُنصح الأشخاص الذي...

اليوم العالمي للقلب: احذر السهر واللحوم الحمراء اليوم العالمي للقلب: احذر السهر واللحوم الحمراء 2019-10-01 | 08:22:19

بدأت حملة اليوم العالمي للقلب عام 2000، ويوافق 29 سبتمبر. ومن أهم ما يتم التوعية به...

الخناق يضيق على أشهر أدوية الحموضة بسبب "مادة مسرطنة" الخناق يضيق على أشهر أدوية الحموضة بسبب "مادة مسرطنة" 2019-09-30 | 13:40:38

أعلنت شركة "سي في إس" الأميركية للرعاية الصحية، أنها ستوقف مبيعات عقار "زانتاك"...

المكسرات قد تكون الوسيلة الأفضل لتخفيف وزنك المكسرات قد تكون الوسيلة الأفضل لتخفيف وزنك 2019-09-30 | 11:13:14

خلص باحثون من جامعة هارفارد الأميركية إلى أن تناول حفنة بمقدار قبضة اليد من...

مصير راموس بيد أتلتيكو مدريد مصير راموس بيد أتلتيكو مدريد 2019-09-30 | 09:42:20

اشتكى أتلتيكو مدريد، وخاصة مدربه دييجو سيميوني، من الإهانات المزعومة التي وجهها...

وداعاً لآلام الظهر.. كرسي آلي يحل المشكلة وداعاً لآلام الظهر.. كرسي آلي يحل المشكلة 2019-09-30 | 09:40:46

تم ابتكار مقعد جديد من نوعه يمكن ارتداؤه والتحرك به إلى أي مكان ويمكن الجلوس عليه...

تفاءلوا لكي تبقى أمراض القلب والأوعية الدموية بعيدة عنكم تفاءلوا لكي تبقى أمراض القلب والأوعية الدموية بعيدة عنكم 2019-09-29 | 14:29:12

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن الأشخاص المتفائلين الذين يتمتعون بنظرة إيجابية...

4 مشروبات تحرق الدهون وتخلصك من "الكرش والأرداف" 4 مشروبات تحرق الدهون وتخلصك من "الكرش والأرداف" 2019-09-29 | 09:34:28

الحصول على الشكل والوزن المثاليين هو حلم يراود الجميع، ولذا يلجأ الكثيرون لاتباع...

دراسة أمريكية: تلوث الهواء قد يدفع طفلك للانتحار! دراسة أمريكية: تلوث الهواء قد يدفع طفلك للانتحار! 2019-09-27 | 13:56:29

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التعرض لتلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة...

دراسة أمريكية: تلوث الهواء قد يدفع طفلك للانتحار! دراسة أمريكية: تلوث الهواء قد يدفع طفلك للانتحار! 2019-09-27 | 13:56:29

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التعرض لتلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محطة القطار الخفيف القدس شاب فلسطيني بحوزته سكين تفتيش اعتقال تحقيق اصابة شاب عربي اطلاق نار يافا مستشفى شرطة حادث تحقيق طفيفة فارس نعسه وفاة الشاب 40 عاما اثر مرض عضال لم يمهله طويلا بلدة سامي شيخ يوسف الطيبة شارع 444 حادث طرق مروع سيارة اسعاف شرطة مدينة انهيار سقف بيت عكا القديمة البلدة عدد من المصابين اطفاء اسعاف جابصين اطفال اصابة طفيفة جزء اعتداء عنصري شاب طرعان ضرب عربي حقير الموت . للعرب تل ابيب محطة وقود طب عام أسنان جامعات مختلفه ارمينيا فحص قد الغاء تلغي الاعتراف موضوع وزارة الصحة الاسرائيلية نهاد حاج يحيى الطيبة تل ابيب جثة العثور التأكد سبب الوفاة الشرطة تحققمحمد توفيق جبارين شاب ام الفحم التبرع طفل أنس نخاع عظمي مستشفى دون ان يعرفه محمد رياض عبد القادر يافة النصارة مقتول قتل دبورية اكسال شرطة جريمة جثة وقفة احتجاجية طبيب كلاليت الناصرة ضرب اهانة طاقم طبي التحقيق عدي زعبي اضراب السجن عام سائق رخصة مسحوبة من عرعره عاره المثلث المحكمة ضبط شرطة سير مروراصابات 3 حادث طرق سيارة حافلة مدخل غربي مدينة سخنين حيان الطبي العلاج شرطة اسعاف اصابة بالغة شاب دراجة نارية سائق حادث طرق ذاتي مروع قرية يافة الناصرة مصرع طفلة نسيت ساعتين سيارة عتليت بيتار عيليت منطقة القدس رضيعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com