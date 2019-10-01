بسمة طبعون - مصرع عبد الكريم ابو كليب متأثرا باصابته

جدير بالذكر أن المرحوم عبد الكريم هو ابن عم المرحوم الشاب فادي كامل أبو كليب والذي توفي في حادث طرق شرق حيفا في نفس اليوم وقع حادث الغرق.

فجعت بلدة بسمة طبعون اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الشاب عبد الكريم ابو كليب متأثرا باصابته الحرجة بعد أن غرق خلال محاولته انقاذ ابنته من الغرق.

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