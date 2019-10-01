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الناصرة - مشاركة واسعة في زيارة ذوي وأضرحة شهداء هبة القدس والاقصى
2019-10-01 11:12:51
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الناصرة - مشاركة واسعة في زيارة ذوي وأضرحة شهداء هبة القدس والاقصى
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