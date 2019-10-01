زيارة, اضرحة, شهداء, هبة, القدس, والاقصى, في, ام, الفحم,

في ام الفحم زار وفد لجنة المتابعة واهالي من المدينة اضرحة شهداء هبة القدس والاقصى .

الحاج صبيح عيق عم الشهيد محمد جبارين قال : هذا يوم اسود للجماهير العربية الفلسطينية. ذكرى لن تنساها ولن يننسى هؤلاء الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون من اجل القدس والاقصى ونقول لهم إن ذكراهم خالدة. ونؤكد وبالرغم من مرور 19 عاما على تضحيتهم الا اننا نؤكد ان القدس والاقصى ما زالا في خطر وحان الوقت لنصرة الأقصى والقدس الشريف".