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الناصرة - مشاركة واسعة في زيارة ذوي وأضرحة شهداء هبة القدس والاقصى إياد لوابنة، عمر عكاوي، ووسام يزبك



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق




شارك المئات من ابناء مدينة الناصرة يتقدمهم رئيس بلدية الناصرة علي سلام ونوابه واعضاء وممثلين عن البلدية وعضو الكنيست امطانس شحادة،صباح اليوم الثلاثاء باحياء ذكرى شهداء هبة القدس والاقصى , في مدينة الناصرة وهم: إياد لوابنة، عمر عكاوي، ووسام يزبك .


انطلقت المسيرة من المقبرة الفوقى تم وضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء في المقبرة .


بعدها زار الحضور  اماكن استشهاد الشبان في مدينة الناصرة عام 2000 في هية القدس والاقصى.

واختتمت المسيرة بوضع اكاليل الزهور في مكان النصب التذكاري المتواجد شرقي المدينة.


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