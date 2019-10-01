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الامارات.. بيع رقم لوحة سيارة ب 36 ألف دولار أمريكي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بيعت اليوم لوحة مركبة تحمل الرقم "2020 U" بمبلغ 134 ألف درهم (36 ألف دولار أمريكي) في مزاد علني بالإمارات.



وتمت الصفقة خلال المزاد العلني للوحات المركبات الذي تنظمه "هيئة الطرق والمواصلات في دبي".


وتعرف لوحات السيارات التي تحمل أرقاما مميزة إقبالا كبيرا من عشاق السيارات الذين يرون في هذه الرموز علامة على تميزهم.




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