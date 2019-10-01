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الشيف بوراك في منزل نانسي عجرم وهذا ما قاله لها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



زار ​الشيف التركي بوراك​ منزل الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، اذ انه نشر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق هذه الزيارة.



وأظهر الفيديو ابنتا نانسي انثاء وصول بوراك، وفي لقطة ثانية ظهر الأخير برفقة نانسي وقيامهما بالشواء، وفي النهاية شكر بوراك نانسي على استضافته قائلا لها: “أنا كتير مبسوط شوفك، شكرا كتير كتير… انشالله بتجي إلى أسطنبول”، بدورها نانسي شكرته ايضا ورحّبت به، ووعدته بزيارة اسطنبول.
 ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين، وقد علّق عليه بوراك قائلا: شو رئيكم الطبخ مع النجمة الكبيرة نانسي عجرم بتطلع اطيب؟؟”.




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