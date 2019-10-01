مشاركة, واسعة, في, زيارة, ذوي, واضرحة, شهداء, عرابة, وسخنين, في, الذكرى, 19, لهبة, القدس, والاقصى,

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فجعت بلدة بسمة طبعون اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الشاب عبد الكريم ابو كليب متأثرا...
في ام الفحم زار وفد لجنة المتابعة واهالي من المدينة اضرحة شهداء هبة القدس والاقصى...
شارك المئات من ابناء مدينة الناصرة يتقدمهم رئيس بلدية الناصرة علي سلام ونوابه...
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، زيارة أضرحة شهداء القدس والأقصى، بمشاركة لفيف من...
ترفع عند منتصف هذه الليلة أسعار الوقود. وسيبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع...
الثلاثاء 2019/10/01: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...
تحيي الجماهير العربية في البلاد اليوم الثلاثاء ، الذكرى السنويّة ال 19 لهبة القدس...
حل اليوم السيد رامي غضبان ضيفا عزيزا على ثانوية خديجة النموذجية ام الفحم, حيث قدم...
للمرة الثانية تقام فعالية ايقاد شعلة الوفاء للشهداء وفي عرابة انطلق مساء اليوم...
قام رئيس مجلس كفركنا المحلي، د. يوسف عواودة، نائب الرئيس، عبد الحكيم طه ووفد من...