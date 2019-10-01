مشاركة, واسعة, في, زيارة, ذوي, واضرحة, شهداء, عرابة, وسخنين, في, الذكرى, 19, لهبة, القدس, والاقصى,

قامت اللجنة الشعبية في سخنين صباح اليوم الثلاثاء بزيارة اهالي شهداء هبة القدس والاقصى في سخنين والقيت كلمات اثناء الزيارة اكد فيها المتحدثون على الحفاظ على رسالة الشهداء بالاستمرار بالتشبث بالأرض التي من اجلها رويت دمائهم الزكية .

كما وقام الحضور بالتعاون مع اللجنة الشعبية في عرابة بزيارة اضرحة الشهداء في سخنين ووضع اكاليل الورود على اضرحتهم وقراءة الفاتحة على ارواحهم الزكية .وانتقل الوفدان الى مدينة عرابة حيث وضع الحضور اكاليل الورود على اضرحة شهداء عرابة علاء نصار واسيل عاصلة وقراءة الفاتحة على ارواحهم .