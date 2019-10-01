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رفع أسعار البنزين بـ 11 أغورة لليتر ابتداءً من الليلة



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ترفع عند منتصف هذه الليلة أسعار الوقود.

 وسيبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع خمسة وتسعين اوكتان بالتعبئة الذاتية ستة شواقل وثماني عشرة اغورة مما يشكل زيادة بإحدى عشرة اغورة.





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