رفع, أسعار, البنزين, بـ, 11, أغورة, لليتر, ابتداءً, من, الليلة,

وسيبلغ سعر ليتر البنزين الواحد من نوع خمسة وتسعين اوكتان بالتعبئة الذاتية ستة شواقل وثماني عشرة اغورة مما يشكل زيادة بإحدى عشرة اغورة.

ترفع عند منتصف هذه الليلة أسعار الوقود.

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