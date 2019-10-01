رفع, أسعار, البنزين, بـ, 11, أغورة, لليتر, ابتداءً, من, الليلة,

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الثلاثاء 2019/10/01: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...
تحيي الجماهير العربية في البلاد اليوم الثلاثاء ، الذكرى السنويّة ال 19 لهبة القدس...
حل اليوم السيد رامي غضبان ضيفا عزيزا على ثانوية خديجة النموذجية ام الفحم, حيث قدم...
للمرة الثانية تقام فعالية ايقاد شعلة الوفاء للشهداء وفي عرابة انطلق مساء اليوم...
قام رئيس مجلس كفركنا المحلي، د. يوسف عواودة، نائب الرئيس، عبد الحكيم طه ووفد من...
ابرقت القائمة المشتركة رسالة مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت...
تظاهر المئات من اهالي عيليون مساء اليوم الاثنين ضد احداث العنف التي شهدتها القرية...
هنأ رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام مربي الخيول ابن الناصرة محمد باسم الشيخ...
ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة، بات قريبًا من...
تحت عنوان اعتصام فني وساتيرا، قام المواطن موسى عبد الفتاح محاميد من سكان مدينة ...