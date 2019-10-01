مباريات, الليلة, في, دوري, ابطال, اوروبا,

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هذه السيارات التي اشتراها رونالدو في عام 2019 2019-10-01 | 08:21:04 إلى جانب حب كريستيانو رونالدو الدائم لإحراز الأهداف بمهارة عالية والفوز...

ريبيري يتأسف لميلان ويثني على موهبة الفيولا 2019-09-30 | 11:14:37 عبر الفرنسي فرانك ريبيري نجم فيورنتينا، عن أسفه تجاه ميلان، عقب مباراة الفريقين...

برشلونة يتفاءل بمواجهة الإنتر على الكامب نو 2019-09-30 | 07:00:17 يستقبل برشلونة، نظيره إنتر ميلان، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن...

يوفنتوس يراقب أشرف حكيمي 2019-09-29 | 14:30:22 أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن نادي يوفنتوس يراقب المغربي أشرف حكيمي،...

خطوة دي خيا تفتح المزاد على ضحية ليفربول 2019-09-29 | 12:16:05 يدفع دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، إدارة النادي للاستغناء عن أحد لاعبي...

ديربي مدريد يُظهر وجه هازارد الشاحب 2019-09-29 | 11:18:16 لم يرق أداء البلجيكي إيدين هازارد إلى مستوى التوقعات حتى الآن منذ انضمامه إلى...

مبابي: نيمار أهانني في غرفة الملابس 2019-09-29 | 09:42:20 كشف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عن كواليس ما دار بينه وبين زميله نيمار...

الريال وأتلتيكو مدريد يقتسمان نقطة التعادل في ديربي سلبي 2019-09-29 | 07:00:03 حسم التعادل السلبي، ديربي مدينة مدريد بين الريال ومضيفه أتلتيكو مدريد، الذي أقيم...

محادثة غريبة تثير الغموض حول مستقبل مبابي 2019-09-28 | 07:00:27 جمعت محادثة غريبة الثنائي، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وفرينكي دي يونج نجم...