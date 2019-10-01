تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-01 08:47:38 رفع أسعار البنزين بـ 11 أغورة لليتر ابتداءً من الليلة |  2019-10-01 08:36:25 مباريات الليلة في دوري ابطال اوروبا |  2019-10-01 08:21:04 هذه السيارات التي اشتراها رونالدو في عام 2019 |  2019-10-01 08:19:36 "واتساب" لن يعمل على هذه الهواتف بحلول 2020 |  2019-10-01 08:17:41 نيويورك تايمز: الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع |  2019-10-01 06:09:31 اجواء غائمة حتى نهاية الاسبوع ولا تغير وعلى درجات الحرارة |  2019-10-01 06:05:47 اليوم: احياء الذكرى الـ19 لهبة القدس والاقصى ومسيرة قطرية في كفركنا |  2019-09-30 23:06:21 محاضرة مؤثرة في ثانوية خديجة ام الفحم عن طرق مكافحة الحوادث والامان على الطرق |  2019-09-30 22:58:23 ايقاد شعلة الوفاء للشهيد اسيل عاصله في عرابة |  2019-09-30 23:03:42 مجلس كفركنا واللجنة الشعبية في زيارة لعائلة الشهيد محمد غالب خمايسي |  2019-09-30 19:51:36 مظاهرة احتجاجية ضد العنف في عيلبون بعد الاحداث الاخيرة في البلدة |  2019-09-30 19:49:21 خيول عربية من الناصرة في مسابقات عالمية |  2019-09-30 19:47:06 إسرائيل تنجز 43 كم من العائق على حدود غزة |  2019-09-30 15:00:44 طهران: السعودية بعثت رسالة لروحاني عبر وسيط |  2019-09-30 13:42:45 برشلونة متفائل بعودة ميسي أمام إنتر |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مباريات الليلة في دوري ابطال اوروبا



  |     |   اضافة تعليق





19:55 ريال مدريد - إسبانيا - كلوب بروج - بلجيكا 

19:55 أتلانتا - إيطاليا - شاختار دونيتسك - أوكرانيا

22:00 سرفينا زفيزدا - صربيا - أوليمبياكوس - اليونان 

22:00 يوفنتوس - إيطاليا - باير ليفركوزن - ألمانيا

22:00 مانشستر سيتي - إنجلترا - دينامو زغرب - كرواتيا 

22:00 توتنهام هوتسبير - إنجلترا - بايرن ميونيخ - ألمانيا

22:00 لوكوموتيف موسكو - روسيا - أتلتيكو مدريد - إسبانيا 

22:00 جالطة سراي - تركيا - باريس سان جيرمان - فرنسا




كلمات متعلقة

مباريات, الليلة, في, دوري, ابطال, اوروبا,

تابعونــا

هذه السيارات التي اشتراها رونالدو في عام 2019 هذه السيارات التي اشتراها رونالدو في عام 2019 2019-10-01 | 08:21:04

إلى جانب حب كريستيانو رونالدو الدائم لإحراز الأهداف بمهارة عالية والفوز...

ريبيري يتأسف لميلان ويثني على موهبة الفيولا ريبيري يتأسف لميلان ويثني على موهبة الفيولا 2019-09-30 | 11:14:37

عبر الفرنسي فرانك ريبيري نجم فيورنتينا، عن أسفه تجاه ميلان، عقب مباراة الفريقين...

برشلونة يتفاءل بمواجهة الإنتر على الكامب نو برشلونة يتفاءل بمواجهة الإنتر على الكامب نو 2019-09-30 | 07:00:17

يستقبل برشلونة، نظيره إنتر ميلان، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن...

يوفنتوس يراقب أشرف حكيمي يوفنتوس يراقب أشرف حكيمي 2019-09-29 | 14:30:22

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن نادي يوفنتوس يراقب المغربي أشرف حكيمي،...

خطوة دي خيا تفتح المزاد على ضحية ليفربول خطوة دي خيا تفتح المزاد على ضحية ليفربول 2019-09-29 | 12:16:05

يدفع دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، إدارة النادي للاستغناء عن أحد لاعبي...

ديربي مدريد يُظهر وجه هازارد الشاحب ديربي مدريد يُظهر وجه هازارد الشاحب 2019-09-29 | 11:18:16

لم يرق أداء البلجيكي إيدين هازارد إلى مستوى التوقعات حتى الآن منذ انضمامه إلى...

مبابي: نيمار أهانني في غرفة الملابس مبابي: نيمار أهانني في غرفة الملابس 2019-09-29 | 09:42:20

كشف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عن كواليس ما دار بينه وبين زميله نيمار...

الريال وأتلتيكو مدريد يقتسمان نقطة التعادل في ديربي سلبي الريال وأتلتيكو مدريد يقتسمان نقطة التعادل في ديربي سلبي 2019-09-29 | 07:00:03

حسم التعادل السلبي، ديربي مدينة مدريد بين الريال ومضيفه أتلتيكو مدريد، الذي أقيم...

محادثة غريبة تثير الغموض حول مستقبل مبابي محادثة غريبة تثير الغموض حول مستقبل مبابي 2019-09-28 | 07:00:27

جمعت محادثة غريبة الثنائي، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وفرينكي دي يونج نجم...

صلاح يقبل تحدي هنا.. "اليد الذهبية ضد القدم الذهبية" صلاح يقبل تحدي هنا.. "اليد الذهبية ضد القدم الذهبية" 2019-09-27 | 13:53:37

بعد أيام قليلة من تعرضه لخيبة أمل بسبب ملابسات إعلان جائزة أفضل لاعب كرة قدم في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شجرة الميلاد اضاءة الالاف احتفال المجيد عيد مدينة دهس فتى المكر اصابة تعرض طاقم حيان الطبي مستشفى الشرطة كفر قاسم محمد فارس جوابرة تشييع جثمان صحية الشجار فجر السبت النقب الشاب موسم الفريكة البطوف سهل اكتفاء مونه بيتيه تجارة بيع مزارعون مزارعين حبوب نار دعاء ابو شرخ معتقل اعتقال مشتبه ضلوع جريمة قتل اللد الشرطة امام اعين اطفالهاغرامة مالية سائق ساحنة عين ماهل القاء نفايات بناء منطقة عامة قرب الناصرة اصابة عامل كفر كنا سقط ارتفاع ورشة بناء مستشفى كفر مندا اعتقال مواجهات شرطة قاصرين مدخل القرية الصلح عكا محكمة جبهة البعنة مغارة قام من بين الاموات بلدية . كرمئيل مطالبة قرية إطلاق النار على شاب بحجة محاولة طعن نابلسعرابة تفجع وفاة الطالبة تسنيم منير كناعنة متأثرة بجراحها بحادث طرق وقع العام الماضيمجد الكروم مظاهرة نصرة للقدس والاقصى مهرجان الطفل مشاركة واسعة قائمة ناصرتي يوم الطفل العالمي الناصرة المحامي أحمد امارة كفر كنا شهادة الدكتوراه بحث الاراضي الفلسطينية دكتوراه جامعة حصول خميس الاسرار كنائس شفاعمرو مشاركة واسعة قداس احتفالي عشية عيد الفصح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com