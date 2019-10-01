تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-01 08:47:38 رفع أسعار البنزين بـ 11 أغورة لليتر ابتداءً من الليلة |  2019-10-01 08:36:25 مباريات الليلة في دوري ابطال اوروبا |  2019-10-01 08:21:04 هذه السيارات التي اشتراها رونالدو في عام 2019 |  2019-10-01 08:19:36 "واتساب" لن يعمل على هذه الهواتف بحلول 2020 |  2019-10-01 08:17:41 نيويورك تايمز: الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع |  2019-10-01 06:09:31 اجواء غائمة حتى نهاية الاسبوع ولا تغير وعلى درجات الحرارة |  2019-10-01 06:05:47 اليوم: احياء الذكرى الـ19 لهبة القدس والاقصى ومسيرة قطرية في كفركنا |  2019-09-30 23:06:21 محاضرة مؤثرة في ثانوية خديجة ام الفحم عن طرق مكافحة الحوادث والامان على الطرق |  2019-09-30 22:58:23 ايقاد شعلة الوفاء للشهيد اسيل عاصله في عرابة |  2019-09-30 23:03:42 مجلس كفركنا واللجنة الشعبية في زيارة لعائلة الشهيد محمد غالب خمايسي |  2019-09-30 19:51:36 مظاهرة احتجاجية ضد العنف في عيلبون بعد الاحداث الاخيرة في البلدة |  2019-09-30 19:49:21 خيول عربية من الناصرة في مسابقات عالمية |  2019-09-30 19:47:06 إسرائيل تنجز 43 كم من العائق على حدود غزة |  2019-09-30 15:00:44 طهران: السعودية بعثت رسالة لروحاني عبر وسيط |  2019-09-30 13:42:45 برشلونة متفائل بعودة ميسي أمام إنتر |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نسرين طافش ترد على اتهامات زملائها القاسية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، ردت الفنانة السورية نسرين طافش بشكل سريع على الانتقادات التي تعرضت لها أخيراً من قبل بعض زملائها الممثلين السوريين.

واشارت في حديث مع the insider بالعربي إلى أنه “عم نلاقي تخبيصات كتير في السوشيال ميديا والبرامج، وصار عندنا هوس التراند، أطلع اشتم أو سب زميلك وأعمل بلبلة، وهيدا الشي ما كان موجود في زمن الكبار”.

 واضافت “اكيد كان في بيناتهن مشاكل بس ما كانت الوقاحة توصل أنه يطلعوا يكشفوا عقدهم النفسية على العلن، ما كان فيه هيدل النوع من الشوارعية والسوقية بالحكي”.


وتابعت: “بتمنى يجي اليوم اللي فعلا نفرح بنجاح بعض ونحب بعض ولما نشوف إنسان سعيد وناجح نتركه بحاله”.


وتحدثت أيضاً عن دعم النجمة أمل عرفة لها، مؤكدة أنها لا تتكلم إلا كلمة الحق وبأنها تدعمها منض بداية مسيرتها الفنية، وذلك بعدما قامت الأخيرة بدعمها والدفاع عنها في وجه حملة التشويه التي انطلقت بحقها من قبل بعض زملائها.


وتميزت الممثلة السورية باطلالاتها الناعمة واناقتها واختياراتها المتنوعة خلال مشاركتها في عدد من العروض خلال مهرجان الجونة، ونجحت في خطف الانظار لبعض اختياراتها الانيقة، الا انها تعترضت لبعض الانتقادات بسبب تسريحات شعرها السيئة ومكياجها الذي لم يكن مناسباً في كل الايام.




كلمات متعلقة

نسرين, طافش, ترد, على, اتهامات, زملائها, القاسية,

تابعونــا

داليا مبارك تبحر في الحان ياسر بو علي بالألبوم الجديد "في حياتك مستحيل" داليا مبارك تبحر في الحان ياسر بو علي بالألبوم الجديد "في حياتك مستحيل" 2019-09-30 | 09:01:03

بعد مجموعة من الأغنيات المنفردة الناجحة، طرحت الفنانة السعودية داليا مبارك ألبوم...

احذروا الغسالات.. تعرفوا على الأسباب والوقاية منها احذروا الغسالات.. تعرفوا على الأسباب والوقاية منها 2019-09-29 | 12:14:30

واجه العاملون في مستشفى ألماني، لغزا محيرا، عندما استمرت بكتيريا مقاومة لعدة...

زوجة محمد هنيدي تخطف الانظار في اول ظهور لها زوجة محمد هنيدي تخطف الانظار في اول ظهور لها 2019-09-29 | 12:11:21

اصطحب الممثل المصري محمد هنيدى زوجته على السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان...

عمر العبداللات يهدي مصر والمصريين "على إسم مصر" للشاعر صلاح جاهين عمر العبداللات يهدي مصر والمصريين "على إسم مصر" للشاعر صلاح جاهين 2019-09-29 | 10:50:06

بمحبة خاصة وخالصة للشعب المصري وقيادته، أهدى الفنان الأردني عمر العبداللات...

منة فضالي تكشف عن تبنيها طفلة منة فضالي تكشف عن تبنيها طفلة 2019-09-27 | 13:55:32

كشفت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ ان تبنت طفلة عبر دفع تكاليف مصروفها الا انها...

بين نانسي عجرم وزوجها .. من الأطول؟ بين نانسي عجرم وزوجها .. من الأطول؟ 2019-09-27 | 07:15:00

لا تزال الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ تكرّس وقتاً لزوجها وعائلتها بعدما رزقت...

ياسر جلال يبدأ التحضير لمسلسله الجديد "الفتوة" ياسر جلال يبدأ التحضير لمسلسله الجديد "الفتوة" 2019-09-26 | 12:10:09

بدأ الممثل المصري ​ياسر جلال​ التحضير لمسلسله الجديد "​الفتوة​"، إستعداداً...

هذا هو ملك جمال لبنان 2019 والتصريح الأول له هذا هو ملك جمال لبنان 2019 والتصريح الأول له 2019-09-26 | 11:09:32

فاز الشاب ​محمد صندقلي​ أمس بلقب ملك جمال لبنان للعام 2019 بحفل احيته الفنانة...

ناصيف زيتون أوّل من صوّر في مدينة حتا، دبي ناصيف زيتون أوّل من صوّر في مدينة حتا، دبي 2019-09-26 | 11:01:43

"فارقوني" هي أولى أغاني ناصيف زيتون الخليجيّة، التي أطلقها أوّلاً كأوديو غير...

غادة عادل تتعرض لهجوم حاد بسبب فستانها المكشوف غادة عادل تتعرض لهجوم حاد بسبب فستانها المكشوف 2019-09-26 | 08:21:53

تعرضت الفنانة غادة عادل خلال الساعات الماضية لهجوم حاد على مواقع التواصل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عطا جابر لاعب مكابي حيفا صورة مسجد الاقصى القدس الفوز كأس الدولة مكابي تل ابيبفلسطيني مشتبه اقتحام شقة شابة جارته سرقة ملابسها الداخلية الحكم الشيخ رائد صلاح محكمة النطق القدس وادي الجوز كحلون وزير المالية يزور الناصرة 20 مليون شيكل علي سلام بلدية مجلس يافة الناصرة اعتراضات يقدم الهيكلية المجيدل الخارطة كناعنه المحامي رئيس مشتبه اعتقال انتحال شخصية طبيب صيدلي كفر قرع الشرطة وزارة الصحة حريق فندق جينوسار تمار شاطئ بحر طبريا هائل اطفاء مدينةتشهر اسلامها تتزوج تركي مسلم كفر قاسم شابة مسجد عمر بن الخطاب الشيخ قرية عرعره اصابة شخص اطلاق نار الشرطة وادي عاره مستشفى علاج حريق اطارات جولس المنطقة الصناعية اطفاء اخماد نيران شمعون جابسو السجن لمدة 100 يوم يغادر الافراج اطلاق سراح نتسيرت عيليت سابقاانهيار حائط سخنين اصابة بالغة رجل مدينة اسعاف شرطة موسى يوسف غنطوسشواهنة 4 اشقاء يوم واحد سخنين زفاف حفل عرس جماعي مدينة مشاركة واسعة فتحي غنامه سخنين 30 عاما سجن اطلاق سراح قتل داني كاتس سجنت ظلما مهرجان الدبكة ابو سنان تستضيف قرية درزية قرى مشاركة واسعة احتفال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com