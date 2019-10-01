اليوم, العالمي, للقلب:, احذر, السهر, واللحوم, الحمراء,

كلمات متعلقةاليوم, العالمي, للقلب:, احذر, السهر, واللحوم, الحمراء,
أعلنت شركة "سي في إس" الأميركية للرعاية الصحية، أنها ستوقف مبيعات عقار "زانتاك"...
خلص باحثون من جامعة هارفارد الأميركية إلى أن تناول حفنة بمقدار قبضة اليد من...
اشتكى أتلتيكو مدريد، وخاصة مدربه دييجو سيميوني، من الإهانات المزعومة التي وجهها...
تم ابتكار مقعد جديد من نوعه يمكن ارتداؤه والتحرك به إلى أي مكان ويمكن الجلوس عليه...
أفادت دراسة أميركية حديثة بأن الأشخاص المتفائلين الذين يتمتعون بنظرة إيجابية...
الحصول على الشكل والوزن المثاليين هو حلم يراود الجميع، ولذا يلجأ الكثيرون لاتباع...
كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التعرض لتلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة...
كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التعرض لتلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة...
اكتشف علماء جامعتي بوفالو وبويرتوريكو الأمريكيتين، أن صلصة البصل والثوم يمكنها...
يبدو أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا في صحة البشر جميعا، وتزيد من خطر الحساسية...