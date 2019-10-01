اليوم, العالمي, للقلب:, احذر, السهر, واللحوم, الحمراء,

بدأت حملة اليوم العالمي للقلب عام 2000، ويوافق 29 سبتمبر. ومن أهم ما يتم التوعية به العادات غير الصحية التي تلعب دوراً هاماً في الإصابة بأمراض القلب، ويمكن من خلال تعديل بعضها ولو بشكل طفيف خفض المخاطر التي تهدده. وتعتبر أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة حول العالم. لصحة قلبك احرص على تغيير هذه العادات:

* إهمال النشاط البدني والتمارين، والانشغال بالشاشات والأنشطة الاجتماعية.* كثرة السهر، وعدم البحث عن علاج للأرق.* استخدام السيارة في كل المشاوير، وعدم المشي.* القلق الزائد، وعدم تفادي مسببات التوتر.* الإفراط في تناول الكافيين، وخاصة مشروبات الطاقة والصودا.* عدم أكل الكثير من الخضروات والفواكه.* تخطي وجبة الإفطار في الصباح.* الجلوس طوال النهار في مكتبك.* زيادة الوزن وخاصة تراكم الدهون حول البطن.* إهمال الفحص الطبي السنوي.* التدخين.* أكل الكثير من اللحوم الحمراء وخاصة المصنّعة.