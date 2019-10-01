تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-01 08:47:38 رفع أسعار البنزين بـ 11 أغورة لليتر ابتداءً من الليلة |  2019-10-01 08:36:25 مباريات الليلة في دوري ابطال اوروبا |  2019-10-01 08:21:04 هذه السيارات التي اشتراها رونالدو في عام 2019 |  2019-10-01 08:19:36 "واتساب" لن يعمل على هذه الهواتف بحلول 2020 |  2019-10-01 08:17:41 نيويورك تايمز: الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع |  2019-10-01 06:09:31 اجواء غائمة حتى نهاية الاسبوع ولا تغير وعلى درجات الحرارة |  2019-10-01 06:05:47 اليوم: احياء الذكرى الـ19 لهبة القدس والاقصى ومسيرة قطرية في كفركنا |  2019-09-30 23:06:21 محاضرة مؤثرة في ثانوية خديجة ام الفحم عن طرق مكافحة الحوادث والامان على الطرق |  2019-09-30 22:58:23 ايقاد شعلة الوفاء للشهيد اسيل عاصله في عرابة |  2019-09-30 23:03:42 مجلس كفركنا واللجنة الشعبية في زيارة لعائلة الشهيد محمد غالب خمايسي |  2019-09-30 19:51:36 مظاهرة احتجاجية ضد العنف في عيلبون بعد الاحداث الاخيرة في البلدة |  2019-09-30 19:49:21 خيول عربية من الناصرة في مسابقات عالمية |  2019-09-30 19:47:06 إسرائيل تنجز 43 كم من العائق على حدود غزة |  2019-09-30 15:00:44 طهران: السعودية بعثت رسالة لروحاني عبر وسيط |  2019-09-30 13:42:45 برشلونة متفائل بعودة ميسي أمام إنتر |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اليوم العالمي للقلب: احذر السهر واللحوم الحمراء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 بدأت حملة اليوم العالمي للقلب عام 2000، ويوافق 29 سبتمبر. ومن أهم ما يتم التوعية به العادات غير الصحية التي تلعب دوراً هاماً في الإصابة بأمراض القلب، ويمكن من خلال تعديل بعضها ولو بشكل طفيف خفض المخاطر التي تهدده. وتعتبر أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة حول العالم. لصحة قلبك احرص على تغيير هذه العادات:



* إهمال النشاط البدني والتمارين، والانشغال بالشاشات والأنشطة الاجتماعية.


* كثرة السهر، وعدم البحث عن علاج للأرق.


* استخدام السيارة في كل المشاوير، وعدم المشي.


* القلق الزائد، وعدم تفادي مسببات التوتر.


* الإفراط في تناول الكافيين، وخاصة مشروبات الطاقة والصودا.


* عدم أكل الكثير من الخضروات والفواكه.


* تخطي وجبة الإفطار في الصباح.


* الجلوس طوال النهار في مكتبك.


* زيادة الوزن وخاصة تراكم الدهون حول البطن.


* إهمال الفحص الطبي السنوي.


* التدخين.


* أكل الكثير من اللحوم الحمراء وخاصة المصنّعة.




كلمات متعلقة

اليوم, العالمي, للقلب:, احذر, السهر, واللحوم, الحمراء,

تابعونــا

الخناق يضيق على أشهر أدوية الحموضة بسبب "مادة مسرطنة" الخناق يضيق على أشهر أدوية الحموضة بسبب "مادة مسرطنة" 2019-09-30 | 13:40:38

أعلنت شركة "سي في إس" الأميركية للرعاية الصحية، أنها ستوقف مبيعات عقار "زانتاك"...

المكسرات قد تكون الوسيلة الأفضل لتخفيف وزنك المكسرات قد تكون الوسيلة الأفضل لتخفيف وزنك 2019-09-30 | 11:13:14

خلص باحثون من جامعة هارفارد الأميركية إلى أن تناول حفنة بمقدار قبضة اليد من...

مصير راموس بيد أتلتيكو مدريد مصير راموس بيد أتلتيكو مدريد 2019-09-30 | 09:42:20

اشتكى أتلتيكو مدريد، وخاصة مدربه دييجو سيميوني، من الإهانات المزعومة التي وجهها...

وداعاً لآلام الظهر.. كرسي آلي يحل المشكلة وداعاً لآلام الظهر.. كرسي آلي يحل المشكلة 2019-09-30 | 09:40:46

تم ابتكار مقعد جديد من نوعه يمكن ارتداؤه والتحرك به إلى أي مكان ويمكن الجلوس عليه...

تفاءلوا لكي تبقى أمراض القلب والأوعية الدموية بعيدة عنكم تفاءلوا لكي تبقى أمراض القلب والأوعية الدموية بعيدة عنكم 2019-09-29 | 14:29:12

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن الأشخاص المتفائلين الذين يتمتعون بنظرة إيجابية...

4 مشروبات تحرق الدهون وتخلصك من "الكرش والأرداف" 4 مشروبات تحرق الدهون وتخلصك من "الكرش والأرداف" 2019-09-29 | 09:34:28

الحصول على الشكل والوزن المثاليين هو حلم يراود الجميع، ولذا يلجأ الكثيرون لاتباع...

دراسة أمريكية: تلوث الهواء قد يدفع طفلك للانتحار! دراسة أمريكية: تلوث الهواء قد يدفع طفلك للانتحار! 2019-09-27 | 13:56:29

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التعرض لتلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة...

دراسة أمريكية: تلوث الهواء قد يدفع طفلك للانتحار! دراسة أمريكية: تلوث الهواء قد يدفع طفلك للانتحار! 2019-09-27 | 13:56:29

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التعرض لتلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة...

صلصة بسيطة جدا توقف تطور سرطان الثدي صلصة بسيطة جدا توقف تطور سرطان الثدي 2019-09-26 | 12:13:12

اكتشف علماء جامعتي بوفالو وبويرتوريكو الأمريكيتين، أن صلصة البصل والثوم يمكنها...

الكشف عن الخطر الرئيس الذي يهدد صحة البشر الكشف عن الخطر الرئيس الذي يهدد صحة البشر 2019-09-26 | 11:06:58

يبدو أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا في صحة البشر جميعا، وتزيد من خطر الحساسية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اتحاد ابناء سخنين بيتار القدس بدون جمهور الفريق الضيف حتى نهاية الموسم الاتحاد العام لكرة القدم البلاد المدرسة الثانوية شفاعمرو البلدية تخريج تحتفل فوج جديد طلابها اجواء مدينة احتفالية النصارة عيلوط انقطاع مياه تعلن شركة مياه الجليل كفرقاسم طفل وفاة مصرع سقط عليه شيء ثقيل داخل البيت حادث محمد حسام صبحي عامر سامره علق تحت شاحنة دراجة كهربائية انزلاق فتى حادث اصابة بالغة شرطة اسعاف كفر قاسم محمد فارس جوابرة تشييع جثمان صحية الشجار فجر السبت النقب الشاب علي تحرير بشناق عرابة مدينة توأم بنات بعد 17 عاما . رزقا عملية زراعة ثالثةاضراب جزئي عكا محلات فتحت ابوابها تعمل كالمعتاد يوم الارض الخالد انفجار اسطوانة غاز بيت قرية طرعان شقيقات اضرار جسيمة الطيبة مواجهات اغلاق شارع 444 حرق اطارات جسر مصرع رضيعة دهس شقيقها الوراء سيارة ام بطين النقب سخنين بيتار القدس يلاقي مباراة بدون جمهوره ستاد تيدي القدس اتحاد ابناء الليلة حملة هدم بيتين مدينة اللد حي الجلمة جرافات بناء غير مرخص ادعاء حجى فلسطيني طعن جندي العفولة سكين ام الفحم اصابة متوسطة شاب سقط ارتفاع كفرياسيف حادث
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com