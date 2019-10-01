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هذه السيارات التي اشتراها رونالدو في عام 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إلى جانب حب كريستيانو رونالدو الدائم لإحراز الأهداف بمهارة عالية والفوز بالجوائز، يعشق مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي السيارات كثيراً، حيث قام خلال مسيرته الفنية بشراء عدة سيارات حصرية ضمن مجموعته، وقد أضاف خلال عام 2019 الجاري سيارتين إضافيتين إليها، فدعونا نتعرف عليهما.



خلال مطلع العام الجاري، توجه نجم ريال مدريد السابق إلى مدينة ميلان الإيطالية يوم 23 فبراير الماضي لاستلام سيارته الفاخرة الجديدة، والتي كانت السيارة الأولى من بين سيارتين جديدتين قرر شرائهما هذا العام، حيث كانت من طراز رولز رويس كولينان، التي تعد أول اس يو في من العلامة البريطانية.


اختار كريستيانو سيارته بلون خارجي وداخلي أبيض كريستالي مع عدة مواصفات خاصة جعلت سعرها يبلغ 454,000 دولار، حيث أنها تحمل رقم 007 الذي يمثل الرمز الرقمي الخاص بكريستيانو كما يعرف بين معجبيه ومتابعيه.


أما الإضافة الثانية والأخيرة لمجموعة اللاعب البرتغالي الأشهر عالمياً هذا العام، فقد كانت هايبركار ماكلارين سينا التي تأتي بسعر 925,000 دولار.


تبلغ سرعة ماكلاين سينا القصوى 340 كم/س وقدرة تسارعها من 0 إلى 100 كم/س هي 2.8 ثوانٍ، لتكون واحدة من أسرع السيارات في العالم مع محرك قوته 800 حصان.


عام 2019 لم ينتهي بعد، فهل سيفاجئنا رونالدو بالمزيد من الطرازات التي لا يمكننا شرائها. 




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