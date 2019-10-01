هذه, السيارات, التي, اشتراها, رونالدو, في, عام, 2019,

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19:55 ريال مدريد - إسبانيا - كلوب بروج - بلجيكا 19:55 أتلانتا - إيطاليا - شاختار...
عبر الفرنسي فرانك ريبيري نجم فيورنتينا، عن أسفه تجاه ميلان، عقب مباراة الفريقين...
يستقبل برشلونة، نظيره إنتر ميلان، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن...
أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن نادي يوفنتوس يراقب المغربي أشرف حكيمي،...
يدفع دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، إدارة النادي للاستغناء عن أحد لاعبي...
لم يرق أداء البلجيكي إيدين هازارد إلى مستوى التوقعات حتى الآن منذ انضمامه إلى...
كشف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عن كواليس ما دار بينه وبين زميله نيمار...
حسم التعادل السلبي، ديربي مدينة مدريد بين الريال ومضيفه أتلتيكو مدريد، الذي أقيم...
جمعت محادثة غريبة الثنائي، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وفرينكي دي يونج نجم...
بعد أيام قليلة من تعرضه لخيبة أمل بسبب ملابسات إعلان جائزة أفضل لاعب كرة قدم في...