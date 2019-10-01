اليوم:, احياء, الذكرى, الـ19, لهبة, القدس, والاقصى, ومسيرة, قطرية, في, كفركنا,

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ودعت لجنة المتابعة المشاركة في المسيرة المركزية في كفركنا.

تحيي الجماهير العربية في البلاد اليوم الثلاثاء ، الذكرى السنويّة ال 19 لهبة القدس والأقصى،كمناسبة وطنية،وإحياء لذكرى 13 شهيداً سقطوا برصاص أفراد الشرطة خلال مواجهات دامية في بداية شهر تشرين الأول – من عام 2000 عقب الزيارة الإستفزازية لشارون لباحات المسجد الأقصى .

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