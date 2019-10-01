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اليوم: احياء الذكرى الـ19 لهبة القدس والاقصى ومسيرة قطرية في كفركنا



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تحيي الجماهير العربية في البلاد اليوم الثلاثاء ، الذكرى السنويّة ال 19  لهبة القدس والأقصى،كمناسبة وطنية،وإحياء لذكرى 13 شهيداً سقطوا برصاص أفراد الشرطة خلال مواجهات دامية في بداية شهر تشرين الأول – من عام 2000 عقب الزيارة الإستفزازية لشارون لباحات المسجد الأقصى .



ودعت لجنة المتابعة المشاركة في المسيرة المركزية في كفركنا.





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