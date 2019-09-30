ايقاد, شعلة, الوفاء, للشهيد, اسيل, عاصله, في, عرابة,

وتحدث كذلك محمد الغول شقيق الشهيد وليد الغول من غزة في تسجيل صوتي له ، وتم اضاءة الشعلة التي تحمل اسم اسيل عاصلة من خلال كلمة وخطاب ايمن حاج يحيى.

للمرة الثانية تقام فعالية ايقاد شعلة الوفاء للشهداء وفي عرابة انطلق مساء اليوم الاثنين برنامج بعنوان ايقاد شعلة الوفاء للشهداء وذلك بمنزل الشهيد اسيل عاصلة وانطلق البرنامج بعرافة الشاب اسيل سرحان وتحدث من خلال البرنامج حسن عاصلة والد الشهيد اسيل عاصلة.

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