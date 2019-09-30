مجلس, كفركنا, واللجنة, الشعبية, في, زيارة, لعائلة, الشهيد, محمد, غالب, خمايسي,

قام رئيس مجلس كفركنا المحلي، د. يوسف عواودة، نائب الرئيس، عبد الحكيم طه ووفد من اللجنة الشعبية، وائمة المساجد، وشخصيات اجتماعية، بزيارة عائلة الشهيد محمد غالب خمايسي، مساء اليوم الاثنين.





وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع الذكرى ال 19 لهبة القدس والاقصى، وتخللت الزيارة بعض الكلمات، التي اكد من خلالها المتحدثون، عن اهمية احياء هذه الذكرى ، كما ودعا المتحدثون اهالي كفركنا والمنطقة للمشاركة في المسيرة المركزية التي تستضيفها كفركنا.



يذكر ان المسيرة ستنطلق يوم غدا الثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا من امام النصب التذكاري لشهداء كفركنا.