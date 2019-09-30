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القائمة المشتركة تُبرق رسالة مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة حول اعتقال وتعذيب عربيد



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ابرقت القائمة المشتركة رسالة مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت مطالبين اياه بفتح تحقيق عاجل وفوري حول ما تعرض له من تعذيب سامر عربيد خلال التحقيق معه في الشاباك وذلك بعد ان تم اعتقاله على يد الجيش من مكان عمله بالقرب من رام الله.

تم اعتقال عربيد يوم الاربعاء الماضي وهو يتمتع بصحة جيدة وخلال التحقيق تعرض للتعذيب والتنكيل بطريقة وحشية حتى تم نقله الى المستشفى بحالة خطيرة جداً وفاقد للوعي.

هذا وطالب اعضاء القائمة المشتركة المستشار القضائي للحكومة بفحص ما ورد حول ان الشاباك تلقى تصريح من وزارة القضاء بان يتم استخدام القوة والتعذيب بطرق غير شرعية بحق عربيد.

وأكد نواب القائمة المشتركة ان تعامل الشاباك وخاصة وزارة القضاء في هذه القضية هي بمثابة تخطي جميع الخطوط الحمراء وتجاوز للقانون ويجب وضع حد فوري لهذه السياسة بكل ما يخص التحقيقات والحفاظ على حقوق المعتقلين بداية من التحقيقات مروراً بالاعتقالات الادارية وحقوق الاسير.

وطالبت القائمة من المستشار القضائي فتح تحقيق فوري مع كل المتورطين في تعذيب والتنكيل بحق معتقل اثناء التحقيق وتقديمهم للمحاكمة .

القائمة المشتركة تُبرق رسالة مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة حول اعتقال وتعذيب عربيد




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