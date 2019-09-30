مظاهرة, احتجاجية, ضد, العنف, في, عيلبون, بعد, الاحداث, الاخيرة, في, البلدة,

تظاهر المئات من اهالي عيليون مساء اليوم الاثنين ضد احداث العنف التي شهدتها القرية في الفترة الاخيرة , حيث رفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف في المجتمع العربي.

شارك في المظاهرة رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة والنائبة عايدة توما والنائب جابر عساقلة ورئيس المجلس المحلي سمير ابو زيد,كما وسبق المظاهرة جلسة في المجلس المحلي لبحث موضوع العنف.يشار الى أن عيلبون شهدت في الاونة الاخيرة شجارات عنيفة بين مجموعتين الامر الذي لم يرق للاهالي الذين خرجوا باعداد كبيرة مستنكرين العنف .