خيول, عربية, من, الناصرة, في, مسابقات, عالمية,

هنأ رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام مربي الخيول ابن الناصرة محمد باسم الشيخ سليمان بفوز فرسه "جمرة" بالميدالية الذهبية في المسابقة العالمية في اوروبا وكذلك بفوز فرسه "ولدونا" بالميدالية البرونزية في نفس المسابقة.

وأكدّ رئيس البلدية أن الاهتمام بهذا النوع من الهوايات هو أمر ايجابي كونه يحافظ على ثقافتنا وتقاليدنا وعادتنا العربية التي ترتبط بالخيل عبر التاريخ.وان الاهتمام بهذه الهواية بدء في السنوات الأخيرة بازدياد بشكل طردي وان هذه الخيول تملك مواصفات الفرس والحصان العربي الأصيل وتصل أثمانها الى أرقام ومبالغ لا يستهان بها.وان أبناء الشبيبة بدؤوا يمارسون هواية ركوب الخيل والاعتناء بها والمشاركة في المسابقات المحلية وتلك التي تجري في جميع أنحاء العالم.يذكر أن محمد باسم الشيخ سليمان هو رجل أعمال ناجح يرعى خيوله ويهتم بها بشغفٍ شديد ويشارك في مسابقات عالمية وحصل عبر مسيرته على العديد من الميداليات والكؤوس في هذا المضمار ويملك عدد من الخيول العربية الأصيلة.