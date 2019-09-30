خيول, عربية, من, الناصرة, في, مسابقات, عالمية,

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حل اليوم السيد رامي غضبان ضيفا عزيزا على ثانوية خديجة النموذجية ام الفحم, حيث قدم...
للمرة الثانية تقام فعالية ايقاد شعلة الوفاء للشهداء وفي عرابة انطلق مساء اليوم...
قام رئيس مجلس كفركنا المحلي، د. يوسف عواودة، نائب الرئيس، عبد الحكيم طه ووفد من...
ابرقت القائمة المشتركة رسالة مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت...
تظاهر المئات من اهالي عيليون مساء اليوم الاثنين ضد احداث العنف التي شهدتها القرية...
ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة، بات قريبًا من...
تحت عنوان اعتصام فني وساتيرا، قام المواطن موسى عبد الفتاح محاميد من سكان مدينة ...
تشهد الان مدينة ام الفحم مسيرات وتظاهرات طلابية متنوعة في كافة احياء المدينة...
تُواصل جماعات المتطرفين اليهود منذ ساعات الصباح اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت رجل...