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إسرائيل تنجز 43 كم من العائق على حدود غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تطرقت القناة الإسرائيلية الثانية، الى التقدم بالعمل على مشروع العائق "الجدار الأمني" الذي تقيمه إسرائيل منذ عامين على حدود قطاع غزة في محاولة للقضاء على الانفاق من قطاع غزة التي تخترق الى المستوطنات.ووفقا للمعلومات المنشورة والتي صادقت عليها الرقابة العسكرية الإسرائيلية، فان الحديث يدور عن أحد أكبر المشاريع الهندسية في تاريخ إسرائيل، وقالت ان الجدار المقام فوق الأرض وتحت الأرض سيمتد في طول 60 كلم، وقد انجز منه حتى اليوم 43 كلم تشكل 70% من اجمالي المشروع.ويتطلب تنفيذ هذا المشروع 3.1 مليون طن من الخرسانة، 2.3 مليون طن باطون و140 الف طن من الحديد.ومن اجل توفير هذه الكميات الكبيرة أقيم على طول الجدار عدد من مصانع الباطون.ويعمل بالمشروع نحو 1.400 عامل على مدار 24 ساعة، وست أيام أسبوعية، 900 عامل في النهار، و500 عامل في الليل.غالبية العمال هم أجانب وصلوا من البرازيل، اسبانيا، إيطاليا، المانيا، مولدوفا. ويتوزع العمال الى مجموعات على طول الجدار، وتعمل 50 مجموعة وبحوزتهم 100 آلة هندسية متقدمة.ويبدأ الجدار من جنوب قطاع غزة، بالقرب من المثلث الحدودي بين إسرائيل- مصر- غزة، ويقطع الخط الحدودي حتى شاطئ البحر في زيكيم بالجنوب.وحاليا يمكن الرؤية عن قرب السياج الفولاذي فوق الأرض، وهو سياج ضخم ومتقدم بطول ستة أمتار، وضعت عليه وسائل تحذير ووسائل تكنولوجية متقدمة لمراقبة ما يحدث في الجانب الاخر.وقال التقرير انه على عمق عشرات الأمتار (دون التطرق الى ارقام دقيقة) أقيم جدار "باطون ذكي" تحت الارض، والذي تلقبه الجهات الأمنية الإسرائيلية باسم "كابا" وهو جدار خرساني استقرائي.ولا يمكن تقديم معلومات مفصلة أكثر حوله أكثر وفقا للتقرير، لكن من اسمه يمكن الاستنتاج ان هذا النوع من الباطون قادر على التحذير حول ما يحدث حوله. والحديث يدور عن وسائل تحذير تتضمن تطورات تكنولوجية واستخباراتية متقدمة يمكنها مساعدة الجهاز الأمني بالكشف والعثور على الانفاق.وذكر التقرير انه منذ بدء العمل على المشروع نجح الجيش الإسرائيلي بالكشف عن 17 نفقا اخترقت الى إلى المستوطنات الاسرائيلية.وبمجرد الانتهاء من المشروع تعتقد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ان الاختراق من غزة الى "المناطق الإسرائيلية" من فوق الأرض وتحت الأرض سيكون مستحيلا.وقال التقرير ان المؤسسة الأمنية غير مستعدة لتحديد التاريخ المحتمل لانهاء العمل على المشروع.في المقابل لهذا المشروع أقيم حاجز بحري على طول شاطئ زيكيم، هذا الحاجز البحري يمتد على 200 متر من الشاطئ، ويبلغ عرض قاعدته 50 مترا ويرتفع الجدار الذي فوقه بطول 6 امتار.وتم تثبيت عليه أيضا وسائل تقنية واستخباراتية متطورة توفر تغطية كاملة وتسكتمل وظيفة الجدار البري الذي يتم اقامته.
إسرائيل تنجز 43 كم من العائق على حدود غزة




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