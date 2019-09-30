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12 إصابة إحداها خطيرة جراء حادث سير في نابلس



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أصيب 12 مواطنا، اليوم الاثنين، بجروح جراء حادث سير وقع في ميدان الشهداء وسط نابلس.


وأفادت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر، بأن 12 اصابة وصلت إلى مستشفيات المدينة جراء حادث السير، وصفت إحداها بالخطيرة، وباقي الاصابات بالمتوسطة.

 حادث السير وقع بسبب فقدان سائق السيطرة على مركبته وانحرافها إلى الرصيف واصطدامها بمدخل محليين تجاريين وسط المدينة.
12 إصابة إحداها خطيرة جراء حادث سير في نابلس




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