طهران:, السعودية, بعثت, رسالة, لروحاني, عبر, وسيط,

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إنه يستحق مقابلة المخبر المجهول الذي كشف...
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة ومحاربة إيران من خلال العقوبات...
أكد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، أن خطة السلام " صفقة...
أعلنت مؤسسة الدراسات الجيولوجية الأميركية أن زلزالا بقوة 6،8 درجات ضرب منطقة في...
في حفل كبير ضم كافة الشخصيات والمسؤولين في أراغون شرق العاصمة الإسبانية "مدريد" ،...
فتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء المطار الجديد في بكين، ويتوقع أن...
توفي صباح اليوم الأحد عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك...
غادر الوفد الإسرائيلي، قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال إلقاء وزير...
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن معرفة الحزب الجيدة بالداخل...
أكد مسؤولون محليون أن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم واضطر آلاف آخرون إلى ترك مناطقهم...