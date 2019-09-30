تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-30 15:00:44 طهران: السعودية بعثت رسالة لروحاني عبر وسيط |  2019-09-30 13:42:45 برشلونة متفائل بعودة ميسي أمام إنتر |  2019-09-30 13:40:38 الخناق يضيق على أشهر أدوية الحموضة بسبب "مادة مسرطنة" |  2019-09-30 13:38:00 مواطن فحماوي يحتج امام مركز الشرطة بطريقته الخاصة |  2019-09-30 13:24:33 ترامب يطالب بفتح تحقيق جنائي مع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب |  2019-09-30 11:48:09 اصابة خطيرة لرجل سقط عن ارتفاع في جديدة المكر |  2019-09-30 11:29:48 هنية:قادرون على انتزاع الحرية للاسرى واسرائيل تحاول قتل الاسير العربيد |  2019-09-30 11:27:37 القدس: اصابة خطيرة و٤ اصابات بين متوسطة وطفيفة اثر اندلاع حريق بمبنى في شعفاط |  2019-09-30 11:14:37 ريبيري يتأسف لميلان ويثني على موهبة الفيولا |  2019-09-30 11:13:14 المكسرات قد تكون الوسيلة الأفضل لتخفيف وزنك |  2019-09-30 10:56:27 افتتاح مشروع"عروس اللغات"في مدرسة ابن خلدون عرابة |  2019-09-30 10:25:43 ولي العهد السعودي يحذر من عواقب نشوب حرب بين بلاده وايران |  2019-09-30 10:24:02 إيهود براك ينتقد اقتراح الرئيس رفلين لتشكيل حكومة وحدة |  2019-09-30 09:44:01 صحيفة بريطانية: إيران قادرة على هزيمة الولايات المتحدة |  2019-09-30 09:42:20 مصير راموس بيد أتلتيكو مدريد |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

برشلونة متفائل بعودة ميسي أمام إنتر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن ليونيل ميسي نجم برشلونة، بات قريبًا من العودة والمشاركة بشكل طبيعي في المباريات هذا الموسم.

وقالت صحيفة "سبورت" إن ليونيل ميسي قد يتواجد في مباراة الأربعاء المقبل أمام إنتر ميلان في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب الكامب نو.
وأوضحت أن ليونيل ميسي يتطور بشكل أفضل مما كان متوقعًا في البداية، الأمر الذي يقربه من التواجد في قائمة الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان، سواء بالدخول في التشكيل الأساسي أو كبديل على دكة الاحتياط.
وتابعت الصحيفة أن الاستطالة الصغيرة التي عانى منها ليونيل ميسي أمام فياريال بالليجا، لم تكن شديدة، وهو ما يزيد التفاؤل حول مشاركته المحتملة أمام النيراتزوري.
وشددت على أن الفريق الكتالوني يرفض المخاطرة بالبرغوث الأرجنتيني، حيث يرغب النادي في تحنب حدوث انتكاسات جديدة لميسي.
برشلونة متفائل بعودة ميسي أمام إنتر




كلمات متعلقة

برشلونة, متفائل, بعودة, ميسي, أمام, إنتر,

تابعونــا

مواطن فحماوي يحتج امام مركز الشرطة بطريقته الخاصة مواطن فحماوي يحتج امام مركز الشرطة بطريقته الخاصة 2019-09-30 | 13:38:00

تحت عنوان اعتصام فني وساتيرا، قام المواطن موسى عبد الفتاح محاميد من سكان مدينة ...

مسيرات ووقفات احتجاجية في ام الفحم ضد العنف والجريمة مسيرات ووقفات احتجاجية في ام الفحم ضد العنف والجريمة 2019-09-30 | 11:55:12

تشهد الان مدينة ام الفحم مسيرات وتظاهرات طلابية متنوعة في كافة احياء المدينة...

مستوطنون يقتحمون الأقصى في رأس السنة العبرية والحركة الإسلامية تكثّف الرباط مستوطنون يقتحمون الأقصى في رأس السنة العبرية والحركة الإسلامية تكثّف الرباط 2019-09-30 | 11:51:50

تُواصل جماعات المتطرفين اليهود منذ ساعات الصباح اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى...

اصابة خطيرة لرجل سقط عن ارتفاع في جديدة المكر اصابة خطيرة لرجل سقط عن ارتفاع في جديدة المكر 2019-09-30 | 11:48:09

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت رجل...

القدس: اصابة خطيرة و٤ اصابات بين متوسطة وطفيفة اثر اندلاع حريق بمبنى في شعفاط القدس: اصابة خطيرة و٤ اصابات بين متوسطة وطفيفة اثر اندلاع حريق بمبنى في شعفاط 2019-09-30 | 11:27:37

عملت طواقم اطفاء وانقاذ فجر اليوم الاثنين على اخماد خريق شب داخل مبنى استخدم...

المجلس الإسلامي يدعو الى الامتناع عن الترافع عن مستخدمي السلاح المجلس الإسلامي يدعو الى الامتناع عن الترافع عن مستخدمي السلاح 2019-09-30 | 11:11:07

اعلن المجلس الإسلامي للافتاء عن حملة توقيعات واسعة النّطاق من المحامين...

افتتاح مشروع"عروس اللغات"في مدرسة ابن خلدون عرابة افتتاح مشروع"عروس اللغات"في مدرسة ابن خلدون عرابة 2019-09-30 | 10:56:27

لقدْ شهدَ هذا اليوم الأحد 29.09.19 افتتاحًا رسْمِيًّا لمشروع "عروس اللغات" عام اللغةِ...

ولي العهد السعودي يحذر من عواقب نشوب حرب بين بلاده وايران ولي العهد السعودي يحذر من عواقب نشوب حرب بين بلاده وايران 2019-09-30 | 10:25:43

حذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أن النفط سيصل الى اسعار خيالية واننا...

إيهود براك ينتقد اقتراح الرئيس رفلين لتشكيل حكومة وحدة إيهود براك ينتقد اقتراح الرئيس رفلين لتشكيل حكومة وحدة 2019-09-30 | 10:24:02

انتقد رئيس الوزراء الأسبق والقطب في المعسكر الديمقراطي ايهود براك الاقتراح الذي...

المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في احياء الذكرى الـ 19 لهبة القدس والاقصى المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في احياء الذكرى الـ 19 لهبة القدس والاقصى 2019-09-30 | 09:21:54

تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في احياء الذكرى الـ 19...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الملحنفارسبدارنةحيفامرتبةاولىفازالعالميةافلامسينمائيةمسنو عرابة مسني يوم ترفيهي فعاليات فلكلور تراث الناصرة د بشارات علي سلام بلدية الناصرة سكري وزير الداخلية درعي يزور الناصرة تقديم مساعدات ميزانيات علي سلام نشأت ملحم بحث مثلث احدى مدن تمشيط انتشار قوات كبيرة طمرة اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية ورشة بناء مستشفى اسعاف اغلاق مطار ايلات غبار اجواء الطقس طيران طائرة الرؤية المحدودة مصرع عربيا حوادث الطرق منذ بداية عام 2015 مواطنا صبحي حمود متأثرا جراحه قبل عام حادث طرق شرقي بحيرة طبريا جسر أريك دير حنا اصابتان خطيرة متوسطة حافلة صغيرة سيارة حادث طرق مفرق البروة كفر ياسيف حادث دراجة هوائية اصابة فتى سيارة متوسطة طفيفة شرطة اسعاف مستشفى المدرسة الثانوية التكنولوجية المسهد قرية تحتفل تخريج الفوج ال 15 من طلابها اللد مواجهات اعتقال شبان تظاهرة القاء حجارة قنابل اصابة شرطي شفيق كبها كفر قرع لا تقتلوه مرتين تظاهرة مطالبة محاكمة القتله المجرمين المغني الفنان عامان اصطدام سائقة تفقد السيطرة سيارة نتانيا مقهى دهس شارع سيارة حادث طرق دهس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com