تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-30 15:00:44 طهران: السعودية بعثت رسالة لروحاني عبر وسيط |  2019-09-30 13:42:45 برشلونة متفائل بعودة ميسي أمام إنتر |  2019-09-30 13:40:38 الخناق يضيق على أشهر أدوية الحموضة بسبب "مادة مسرطنة" |  2019-09-30 13:38:00 مواطن فحماوي يحتج امام مركز الشرطة بطريقته الخاصة |  2019-09-30 13:24:33 ترامب يطالب بفتح تحقيق جنائي مع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب |  2019-09-30 11:48:09 اصابة خطيرة لرجل سقط عن ارتفاع في جديدة المكر |  2019-09-30 11:29:48 هنية:قادرون على انتزاع الحرية للاسرى واسرائيل تحاول قتل الاسير العربيد |  2019-09-30 11:27:37 القدس: اصابة خطيرة و٤ اصابات بين متوسطة وطفيفة اثر اندلاع حريق بمبنى في شعفاط |  2019-09-30 11:14:37 ريبيري يتأسف لميلان ويثني على موهبة الفيولا |  2019-09-30 11:13:14 المكسرات قد تكون الوسيلة الأفضل لتخفيف وزنك |  2019-09-30 10:56:27 افتتاح مشروع"عروس اللغات"في مدرسة ابن خلدون عرابة |  2019-09-30 10:25:43 ولي العهد السعودي يحذر من عواقب نشوب حرب بين بلاده وايران |  2019-09-30 10:24:02 إيهود براك ينتقد اقتراح الرئيس رفلين لتشكيل حكومة وحدة |  2019-09-30 09:44:01 صحيفة بريطانية: إيران قادرة على هزيمة الولايات المتحدة |  2019-09-30 09:42:20 مصير راموس بيد أتلتيكو مدريد |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الخناق يضيق على أشهر أدوية الحموضة بسبب "مادة مسرطنة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت شركة "سي في إس" الأميركية للرعاية الصحية، أنها ستوقف مبيعات عقار "زانتاك" المشهور لعلاج حرقة المعدة، ومنتجات أخرى لها تحتوي على مادة "رانيتيدين"، في صيدلياتها بعدما اكتشفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية وجود آثار لمادة مسرطنة معروفة في بعض تلك العقاقير.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أعلنت هذا الشهر اكتشافها كميات ضئيلة من مادة "إن. نيتروسوديميثيلامين" المسرطنة في بعض أقراص عقار "زانتاك"، كما اكتشفته في عدد من أدوية علاج ضغط الدم التي يتم استخدامها على نطاق واسع، فتم سحبها من السوق، مما تسبب في نقص هذه العقاقير.
وقالت "سي في إس" إن إجراء تعليق المبيعات احترازي في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الغذاء والدواء الأميركية مراجعة ما إذا كانت المستويات المنخفضة من مادة "إن. نيتروسوديميثيلامين" الموجودة في رانيتيدين، وهي المادة الفعالة في "زانتاك"، قد تشكل خطراً على صحة المرضى.
وكانت وحدة "ساندوز" التابعة لشركة "نوفارتس" أعلنت قبل أيام وقف توزيع "زانتاك" في كل أسواقها، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، وذلك بعد إعلان الجهات المنظمة لقطاع الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا مراجعة سلامة العقار.
الخناق يضيق على أشهر أدوية الحموضة بسبب "مادة مسرطنة"




كلمات متعلقة

الخناق, يضيق, على, أشهر, أدوية, الحموضة, بسبب, "مادة, مسرطنة",

تابعونــا

المكسرات قد تكون الوسيلة الأفضل لتخفيف وزنك المكسرات قد تكون الوسيلة الأفضل لتخفيف وزنك 2019-09-30 | 11:13:14

خلص باحثون من جامعة هارفارد الأميركية إلى أن تناول حفنة بمقدار قبضة اليد من...

مصير راموس بيد أتلتيكو مدريد مصير راموس بيد أتلتيكو مدريد 2019-09-30 | 09:42:20

اشتكى أتلتيكو مدريد، وخاصة مدربه دييجو سيميوني، من الإهانات المزعومة التي وجهها...

وداعاً لآلام الظهر.. كرسي آلي يحل المشكلة وداعاً لآلام الظهر.. كرسي آلي يحل المشكلة 2019-09-30 | 09:40:46

تم ابتكار مقعد جديد من نوعه يمكن ارتداؤه والتحرك به إلى أي مكان ويمكن الجلوس عليه...

تفاءلوا لكي تبقى أمراض القلب والأوعية الدموية بعيدة عنكم تفاءلوا لكي تبقى أمراض القلب والأوعية الدموية بعيدة عنكم 2019-09-29 | 14:29:12

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن الأشخاص المتفائلين الذين يتمتعون بنظرة إيجابية...

4 مشروبات تحرق الدهون وتخلصك من "الكرش والأرداف" 4 مشروبات تحرق الدهون وتخلصك من "الكرش والأرداف" 2019-09-29 | 09:34:28

الحصول على الشكل والوزن المثاليين هو حلم يراود الجميع، ولذا يلجأ الكثيرون لاتباع...

دراسة أمريكية: تلوث الهواء قد يدفع طفلك للانتحار! دراسة أمريكية: تلوث الهواء قد يدفع طفلك للانتحار! 2019-09-27 | 13:56:29

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التعرض لتلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة...

دراسة أمريكية: تلوث الهواء قد يدفع طفلك للانتحار! دراسة أمريكية: تلوث الهواء قد يدفع طفلك للانتحار! 2019-09-27 | 13:56:29

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التعرض لتلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة...

صلصة بسيطة جدا توقف تطور سرطان الثدي صلصة بسيطة جدا توقف تطور سرطان الثدي 2019-09-26 | 12:13:12

اكتشف علماء جامعتي بوفالو وبويرتوريكو الأمريكيتين، أن صلصة البصل والثوم يمكنها...

الكشف عن الخطر الرئيس الذي يهدد صحة البشر الكشف عن الخطر الرئيس الذي يهدد صحة البشر 2019-09-26 | 11:06:58

يبدو أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا في صحة البشر جميعا، وتزيد من خطر الحساسية...

ألعاب الفيديو تشكل خطرا كبيرا على قلوب الأطفال ألعاب الفيديو تشكل خطرا كبيرا على قلوب الأطفال 2019-09-26 | 08:24:51

حذرت دراسة جديدة من أن ألعاب الفيديو يمكن أن تؤدي بالفعل إلى حدوث مشكلات في القلب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق محل سلكوم طمرة اضرار دون اصابات اطفاء اخماد شرطة اسعاف حريق قرب البيوت استنفار اخماد اطفاء قرية الشرطة الحر اشعة الشمس سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب نصف نهائي كأس الدولة مباراة غدا الخميس ستاد حيفا لقاء جمهور اسراء عابد الناصرة تمديد اعتقال الشرطة عملية طعن العفولة المحطة المركزية اغلاق شارع الناصرة العفولة حادث طرق مروع اصابة شاب المشهد النفق اصابة فتى قاصر عربي خلال عمله في مطعم مدينة حيفا مستشفى جراح شرطة مصرع رجل عربي بحادث طرق مروع قرب العفولة سيارة شرطة اسعاف شاحنة ابراهيم بكر زعبي الناعورة أكرم نهاية حبشي اكسال طفلتين 17 عاما منح كتب تعيين بهاء فرنسيس فسوطة مستشفى زيف صفد شخصا احتفال اصاباتمتفاوتةالعيساويةمواجهاتانفجار قرية حرفيش قرب بيت اصابة شخص الشرطة اسعاف اطفاء انقاذ اصابة خطيرة امرأة اللجنة الشعبية الجديدة المكر تظاهرة رفع شعارات طنطور لنا مخطط رفض جامعة النجاح كلية الطب الطلاب يكرمون البروفيسور سليم حاج يحى انجازاته عميد بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف مهرجان حاشد يوم الارض ام الحيران النقب ذكرى 40 شهداء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com