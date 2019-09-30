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مواطن فحماوي يحتج امام مركز الشرطة بطريقته الخاصة



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تحت عنوان اعتصام فني وساتيرا، قام المواطن موسى عبد الفتاح محاميد من سكان مدينة ام الفحم بالتظاهر امام مقر الشرطة بطريقته الخاصة من اجل ايصال رسالة حول تقاعس الشرطة في محاربة الجريمة والعنف .




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