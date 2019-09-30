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ترامب يطالب بفتح تحقيق جنائي مع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إنه يستحق مقابلة المخبر المجهول الذي كشف عن مكالمته الهاتفيّة مع نظيره الأوكراني. وفي تغريدة على موقع تويتر تساءل الرئيس ترامب هل كان هذا الشخص يتجسس على رئيس الولايات المتحدة محذرا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على خطوة من هذا القبيل. وقد فتح الديموقراطيون تحقيقا بحق ترامب بهدف عزله في اعقاب الكشف عن فحوى هذه المكالمة التي قيل انه طلب فيها تدخل أوكرانيا عبر التحقيق في أنشطة خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن.  ودعا ترامب الى اجراء التحقيق مع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف بشبهة التحايل والخيانة متهما الحزب الديمقراطي ووسائل الاعلام بحملة مطاردة الساحرات على خد وصفه
ترامب يطالب بفتح تحقيق جنائي مع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب




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