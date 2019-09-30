مسيرات, ووقفات, احتجاجية, في, ام, الفحم, ضد, العنف, والجريمة,

بحيث خرجت بعض المدارس في مسيرات مع لافتات ضد الجريمة والعنف بداخل احياء المدينة والبعض الاخر تظاهر على الدوار الاول والثاني من المدينة.
وتاتي هذه التظاهرات بعد جريمتي القتل التي شهدتهما مدينة ام الفحم الاسبوع الماضي.
بحيث خرجت بعض المدارس في مسيرات مع لافتات ضد الجريمة والعنف بداخل احياء المدينة والبعض الاخر تظاهر على الدوار الاول والثاني من المدينة.
وتاتي هذه التظاهرات بعد جريمتي القتل التي شهدتهما مدينة ام الفحم الاسبوع الماضي.
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