مسيرات, ووقفات, احتجاجية, في, ام, الفحم, ضد, العنف, والجريمة,

تشهد الان مدينة ام الفحم مسيرات وتظاهرات طلابية متنوعة في كافة احياء المدينة والشوارع الرئيسية.





بحيث خرجت بعض المدارس في مسيرات مع لافتات ضد الجريمة والعنف بداخل احياء المدينة والبعض الاخر تظاهر على الدوار الاول والثاني من المدينة.



وتاتي هذه التظاهرات بعد جريمتي القتل التي شهدتهما مدينة ام الفحم الاسبوع الماضي.