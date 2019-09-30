اصابة, خطيرة, لرجل, سقط, عن, ارتفاع, في, جديدة, المكر,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت رجل يبلغ من العمر 60 عاماً الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا بعد اصابته بجراح خطيرة جراء سقوطه عن ارتفاع في الجديدة المكر ظهر اليوم الاثنين .

الطواقم الطبية اللتي هرعت للمكان قدمت الاسعافات الميدانية للمصاب ونقلته الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا وحالته خطيرة .الشرطة باشرت التحقيق .