هنية:قادرون على انتزاع الحرية للاسرى واسرائيل تحاول قتل الاسير العربيد

اكد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقوف الفصائل التام والكامل مع الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال مؤكدا ان الاحتلال يمارس القتل الممنهج بحق الاسرى . وقال هنية خلال وقفة تضامنية مع الاسرى في سجون الاحتلال بمدينة غزة ان هناك جريمة قتل متعمد بحق الاسير سامر العربيد . وأوضح هنية ان المقاومة تؤكد مسؤوليتها والتزاماتها نحو حرية الاسرى وعودتهم الى اهلهم والى حين ذلك فان الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد الاسرى بكل الطرقوأضاف :"لن نتخلى عن الاسرى ولن نتركهم نهبا للساسة الاسرائيليين ولن نتركهم طويلا خلف القضبان والمقاومة التي انتزعت الحرية سابقا قادرة على ان تكتب فصلا جديدا في سفر الحرية والتحرير". وأشاد هنية بالعملية التي نفذها المقاومون من الجبهة الشعبية مؤكدا انه دليل على ان الضفة وفية للمقاومة.وحمل هنية الاحتلال الاسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة العربيد الذي قاوم الاحتلال ليؤكد على استمرار المقاومة ضد الاحتلال رغم الظروف القاهرة التي تحياها الضفة.وأضاف :" نؤكد تضامننا مع الحركة الاسيرة التي خاضتها معركة قبل ايام مع الاحتلال وانتصرت.