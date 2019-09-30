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ريبيري يتأسف لميلان ويثني على موهبة الفيولا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عبر الفرنسي فرانك ريبيري نجم فيورنتينا، عن أسفه تجاه ميلان، عقب مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الفيولا بنتيجة 3-1، أمس الأحد، في سادس جولات الدوري الإيطالي.

وتمكن ريبيري من تسجيل الهدف الثالث لفريقه وظهر بشكل جيد حتى نال تصفيق جماهير الروسونيري خلال المباراة وعند استبداله.
وقال ريبيري في تصريحات نشرها موقع كالتشيو ميركاتو "أنا سعيد، اللعب في سان سيرو أمر مميز".
وتابع "متأسف لميلان. إنها لحظة صعبة بالنسبة لهم، لكنها لحظة مهمة للفيولا، قدمنا مباراة جيدة خارج الديار".
ونوه "كييزا؟ فيديريكو لاعب جيد، دائمًا أتحدث إليه وهو يستمع لي، أمر مهم بالنسبة له أن يلعب بنفس الشكل الذي ظهر عليه أمام ميلان".
وازداد الضغط على المدرب ماركو جيامباولو، إذ تجمد رصيد ميلان عند 6 نقاط في المركز السادس عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.
فيما حقق فيورنتينا فوزه الثاني على التوالي، ليصبح في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.




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