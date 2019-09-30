المجلس, الإسلامي, يدعو, الى, الامتناع, عن, الترافع, عن, مستخدمي, السلاح,

اعلن المجلس الإسلامي للافتاء عن حملة توقيعات واسعة النّطاق من المحامين والمحاميات، وذلك للانضمام لقائمة الامتناع عن الترافع والدفاع عن كلّ من يستعمل السلاح.وقال الدكتور مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء ان هذه الحملة تأتي ضمن الحملات التي يعلن المجلس الإسلامي للإفتاء عنها من خلال برامجه ومشاريعه المتواصلة لمكافحة العنف وبث ّ روح السّلم الأهليّ، حيث سبق وأصدر المجلس فتوى بوجوب مقاطعة كل من يستعمل السلاح ضد أهلنا وشعبنا ووجوب مقاطعة الافراح والمناسبات التي يتم إطلاق الرصاص فيها.

والمجلس الآن بصدد الإعلان عن حملة توقيعات جماهيرية قطرية لمقاطعة الاعراس التي يطلق فيها الرّصاص ولو تمّ الإطلاق قبل يوم العرس وسيصدر المجلس فتوى بتحريم توكيل أهل الجاني محامٍ للدفاع عن الجاني.وسيتمّ نشر هذه التوقيعات للجمهور كي يعلم كلّ من تسوّل له نفسه باقتراف جريمة ولو بمجرد التروييع بأنه منبوذ اجتماعياً وبذلك نتوحد جميعاً لمواجهة العنف بشكل عمليّ ولا نقف عن حدّ الخطابات والشعارات والهتافات كما لا ندّعي بالوقت نفسه أنه بهذه الطريقة لوحدها يواجه العنف بل هي خطوة نوعية وصرخة اجتماعية لعلها تحرّك الضمير الانسانيّ.