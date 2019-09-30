لقدْ شهدَ هذا اليوم الأحد 29.09.19 افتتاحًا رسْمِيًّا لمشروع "عروس اللغات" عام اللغةِ العربيّة في مدرسة ابن خلدون الثّانويّةِ باستضافةِ الأستاذ عمر واكد نصّار رئيس بلديّة عرّابة والدكتور محمود نعامنة والشّاعرة المُتْقِنة ساهرة سعدي والأستاذ الكاتب الأديب صالح أحمد، في لفتةٍ كريمةٍ مباركةٍ منهم قدّموا لطلّابنا محاضراتٍ وندواتٍ شيّقةً قيّمةً ماتعةً سامقةً، تعرّضوا فيها لموضوع لغة الضّاد التّراث والهُويّة، لغة الثقافة والوَعْي، تطوّرات وتجديدات، الأجناس الأدبيّة نثرًا وشعرًا، التّهديد والمخاطر ودور الطّالب في الحفاظ عليها والعمل على حمايتها بحبٍّ وارتقاء وكرامة وكبرياء، لغة الحضارة والدّين والأمّة، مسْخٌ من أهملَها وأساء إليها وتجنّى علَيها وتبنّى غيرَها متّهمًا لها بالجمود والتّقصير والعجز عن مواكبة التّطوّر التّكنولوجيّ والعلميّ. وقد قام الأستاذ عبد الكريم طه مدير المدرسة بالتّرحيبِ بالضّيوفِ الأكارمِ وتقديمهم لجمهورِ المتلقّين من طلّابِنا، وكذا ختمَ اللقاءَ معَهم بتقديمِ شهاداتِ شكرٍ وتقديرٍ إلى جانبِ هدايا رمزيّةٍ متواضعةٍ جزيلَ شكرٍ وامتنانٍ وعرفان على عطائهم السّخِيّ، وعلى ما بذلوه منْ أجلِ طلّابنا إذْ لم يتوانَوا عنْ تلبيةِ الدّعوة بندًى وكرم، داعين الله لهم جميعًا بوافرِ الصّحّةِ والعافيةِ ودوامِ العطاءِ والتألُّقِ في ملكوتِ الحرفِ وبحرِ الأبجديّةِ السّماويّ.. وكذا شهدَت المدرسة في هذا اليوم انطلاقةَ مشروعِ الإذاعة المدرسيّة الّتي بدأت بثّها عبرَ أثير النّقاء والإقبال والعَزْمِ باستخدام منظومةِ مكبّراتِ الصّوت الصّفّيّة، وقد أوكِلَت المَهمّة إلى الطّالبات زينب خربوش وآية لهواني وآلاء كناعنة، حيثُ عرّفْنَ بأهداف الإذاعة بإتقانٍ، ومهدْنَ للمشروعِ بتشويقٍ، وهيّأنَ تربةً خصْبةً لغرسِ فسائل الإبداع، وقلْنَ في اللغةِ العربيّة ما تستحقُّ من كلماتٍ واقتباساتٍ وأشعار.. المشروع بإشراف وتنفيذ الأستاذ حسام خربوش مركّز اللغة العربيّة، والمعلّمة سحر قراقرة مركِّزة التّربية الاجتماعيّة..ويبقى للتّألّق عنوانٌ اسمُه المدرسة الأمّ ابن خلدون الشّاملة.