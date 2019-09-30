ولي, العهد, السعودي, يحذر, من, عواقب, نشوب, حرب, بين, بلاده, وايران,

حذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أن النفط سيصل الى اسعار خيالية واننا سنرى المزيد من التصعيدات التي ستهدد مصالح العالم إذا لم تتخذ الاسرة الدولية موقفا قويا لردع إيران. وقال الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة سي.بي.إس " الامريكية إنه يفضل حلا سياسا لأنه أفضل بكثير من الحل العسكري.واكد بن سلمان انه يتفق مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو على ان الهجوم الاخير على منش’ت النفط السعودية قبل حوالي اسبوعين كان اعتداءا حربيا ايرانياوأضاف أن حربا بين المملكة العربية السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

ويذكر ان الهجوم الصاروخي التي نسبته ايران للحوثيين في اليمن قد اسفر عن شل نصف انتاج شركة النفط السعودية "ارامكو"