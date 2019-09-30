إيهود, براك, ينتقد, اقتراح, الرئيس, رفلين, لتشكيل, حكومة, وحدة,

كلمات متعلقةإيهود, براك, ينتقد, اقتراح, الرئيس, رفلين, لتشكيل, حكومة, وحدة,
تشهد الان مدينة ام الفحم مسيرات وتظاهرات طلابية متنوعة في كافة احياء المدينة...
تُواصل جماعات المتطرفين اليهود منذ ساعات الصباح اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية نقلت رجل...
عملت طواقم اطفاء وانقاذ فجر اليوم الاثنين على اخماد خريق شب داخل مبنى استخدم...
اعلن المجلس الإسلامي للافتاء عن حملة توقيعات واسعة النّطاق من المحامين...
لقدْ شهدَ هذا اليوم الأحد 29.09.19 افتتاحًا رسْمِيًّا لمشروع "عروس اللغات" عام اللغةِ...
حذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أن النفط سيصل الى اسعار خيالية واننا...
تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في احياء الذكرى الـ 19...
اسفر حادث اطلاق نار في شارع اللنبي في مدينة حيفا صباح اليوم الاثنين عن اصابة...
الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...