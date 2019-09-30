إيهود براك ينتقد اقتراح الرئيس رفلين لتشكيل حكومة وحدة

انتقد رئيس الوزراء الأسبق والقطب في المعسكر الديمقراطي ايهود براك الاقتراح الذي طرحه رئيس الدولة رؤفين ريفلين لحل الازمة الائتلافية وقال ان هذا الاقتراح تشوبه شوائب خطيرة ومنها اولا تفويض شخص يواجه لوائح اتهام خطيرة هذه المهمة وثانيا هشاشة الاتفاقات السياسية التي لا يمكن فرض تطبيقها على ارض الواقع اذا اقدم احد الطراف على انتهاكها والنكث بتعهداته لنفرض ان هناك اتفاقا يقضي بخروج رئيس الوزراء في إجازة لعدم استطاعته الأداء بمهام منصبه بسبب انشغاله في اجراءات محاكمته فمن يستطيع ان يفرض عليه ان يفعل ذلك اذا رفض . ونتنياهو في حالة اليأس التي تنتابه قد يفعل ذلك .