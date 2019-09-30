مصير, راموس, بيد, أتلتيكو, مدريد,

اشتكى أتلتيكو مدريد، وخاصة مدربه دييجو سيميوني، من الإهانات المزعومة التي وجهها سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، للحكم المساعد بمباراة الديربي، السبت، ضمن الجولة السابعة لليجا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه في حالة تجهيز أتلتيكو مدريد لتقرير، ورفعه إلى لجنة المنافسة، يحمل ما حدث من راموس، فقد يؤدي ذلك لاستدعاء اللاعب للتحقيق، وفتح القضية.وفي حالة ثبوت أن هذه الإهانة خرجت بالفعل من راموس تجاه حكم الديربي، فيمكن معاقبة قائد الميرينجي بالإيقاف لـ4 مباريات على الأقل، أو 12 كحد أقصى.وفي أفضل الأحوال، قد يتم إيقاف راموس مباراتين على الأقل، إذا اعتبرت الهيئة التأديبية ذلك "نوعا من الاحتقار أو التجاهل".وكان سيميوني قد صرح عقب مباراة أمس، وقال: "ما يحدث على أرض الملعب يبقى على أرض الملعب، لكن مساعد الحكم يعرف ما قاله راموس جيدًا".