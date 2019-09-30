تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-30 13:24:33 ترامب يطالب بفتح تحقيق جنائي مع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب |  2019-09-30 11:48:09 اصابة خطيرة لرجل سقط عن ارتفاع في جديدة المكر |  2019-09-30 11:29:48 هنية:قادرون على انتزاع الحرية للاسرى واسرائيل تحاول قتل الاسير العربيد |  2019-09-30 11:27:37 القدس: اصابة خطيرة و٤ اصابات بين متوسطة وطفيفة اثر اندلاع حريق بمبنى في شعفاط |  2019-09-30 11:14:37 ريبيري يتأسف لميلان ويثني على موهبة الفيولا |  2019-09-30 11:13:14 المكسرات قد تكون الوسيلة الأفضل لتخفيف وزنك |  2019-09-30 10:56:27 افتتاح مشروع"عروس اللغات"في مدرسة ابن خلدون عرابة |  2019-09-30 10:25:43 ولي العهد السعودي يحذر من عواقب نشوب حرب بين بلاده وايران |  2019-09-30 10:24:02 إيهود براك ينتقد اقتراح الرئيس رفلين لتشكيل حكومة وحدة |  2019-09-30 09:44:01 صحيفة بريطانية: إيران قادرة على هزيمة الولايات المتحدة |  2019-09-30 09:42:20 مصير راموس بيد أتلتيكو مدريد |  2019-09-30 09:40:46 وداعاً لآلام الظهر.. كرسي آلي يحل المشكلة |  2019-09-30 09:21:54 المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في احياء الذكرى الـ 19 لهبة القدس والاقصى |  2019-09-30 09:01:03 داليا مبارك تبحر في الحان ياسر بو علي بالألبوم الجديد "في حياتك مستحيل" |  2019-09-30 08:53:34 اصابة شابين باطلاق نار في حيفا |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وداعاً لآلام الظهر.. كرسي آلي يحل المشكلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تم ابتكار مقعد جديد من نوعه يمكن ارتداؤه والتحرك به إلى أي مكان ويمكن الجلوس عليه بسهولة لتلافي مشقة الوقوف طويلا، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في التفاصيل، تم إطلاق اسم "لكس" Lex على المقعد الآلي، الذي ابتكرته شركة Astride Bionix، والتي تصفه بأنه عبارة عن هيكل خارجي، مصمم لتحسين الوقوف والراحة.
يتكون الجهاز من ساقين من الألمنيوم قابلين للطي ومعلقين بلوحة تتدلى حول مؤخرة مرتديه، ويتحول إلى ما يشبه المقعد على سطح صلب تقريبا، بعدما تبرز ساقان قابلتان للثني من الحزام المثبت على الوسط.
للاسترخاء!كما عرضت الشركة المبتكرة نموذجا في مقطع فيديو يوضح أن من يرتدونه يمكنهم أن يضعوا أرجلهم في كافة الاتجاهات، ويستخدمه البعض أثناء انتظار وسائل النقل العام، أو أثناء الجلوس على منظر جميل من أعلى جسر، وكذلك الجلوس عليه أثناء التواجد بأحد المكاتب.
بدورها، تروج الشركة المبتكرة عبر موقعها للمشروع قائلة: "إن هناك بعض المشكلات المحيرة التي تواجهنا بشكل مستمر ولا يمكن حلها عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية أو الأدوات الرقمية، ومن ثم فإن الكرسي "لكس" هو أداة إلكترونية ذات أعضاء آلية، يمكن ارتداؤها من الراحة وسهولة الحياة. إنه مصمم ليتيح الاسترخاء في أي مكان مع وضعية جلوس مثالية، وحماية للكتفين أثناء التنقل".
ومن الاستخدامات غير المألوفة للمقعد المبتكر، تقول شركة آسترايد بيونيكس إن "لكس" يمكن أن يعمل كوسيلة للمساعدة في تخفيف الضغط الجسدي المتمثل في حمل حقائب الظهر الكبيرة أو الحقائب الأخرى، التي غالباً ما تمثل عبئا على العمود الفقري والظهر. وتوضح أنه يمكن استخدام "لكس" كوحدة "توزيع الأحمال"، والتي تعد في الأساس منصة صغيرة يمكن للمرء أن يثبت عليها حقيبته.
كما نوهت صحيفة "الغارديان"، بأن تخفيف آلام الظهر يعتبر أحد أبرز فوائد مقعد "لكس".
وداعاً لآلام الظهر.. كرسي آلي يحل المشكلة




كلمات متعلقة

وداعاً, لآلام, الظهر.., كرسي, آلي, يحل, المشكلة,

تابعونــا

المكسرات قد تكون الوسيلة الأفضل لتخفيف وزنك المكسرات قد تكون الوسيلة الأفضل لتخفيف وزنك 2019-09-30 | 11:13:14

خلص باحثون من جامعة هارفارد الأميركية إلى أن تناول حفنة بمقدار قبضة اليد من...

مصير راموس بيد أتلتيكو مدريد مصير راموس بيد أتلتيكو مدريد 2019-09-30 | 09:42:20

اشتكى أتلتيكو مدريد، وخاصة مدربه دييجو سيميوني، من الإهانات المزعومة التي وجهها...

تفاءلوا لكي تبقى أمراض القلب والأوعية الدموية بعيدة عنكم تفاءلوا لكي تبقى أمراض القلب والأوعية الدموية بعيدة عنكم 2019-09-29 | 14:29:12

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن الأشخاص المتفائلين الذين يتمتعون بنظرة إيجابية...

4 مشروبات تحرق الدهون وتخلصك من "الكرش والأرداف" 4 مشروبات تحرق الدهون وتخلصك من "الكرش والأرداف" 2019-09-29 | 09:34:28

الحصول على الشكل والوزن المثاليين هو حلم يراود الجميع، ولذا يلجأ الكثيرون لاتباع...

دراسة أمريكية: تلوث الهواء قد يدفع طفلك للانتحار! دراسة أمريكية: تلوث الهواء قد يدفع طفلك للانتحار! 2019-09-27 | 13:56:29

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التعرض لتلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة...

دراسة أمريكية: تلوث الهواء قد يدفع طفلك للانتحار! دراسة أمريكية: تلوث الهواء قد يدفع طفلك للانتحار! 2019-09-27 | 13:56:29

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التعرض لتلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة...

صلصة بسيطة جدا توقف تطور سرطان الثدي صلصة بسيطة جدا توقف تطور سرطان الثدي 2019-09-26 | 12:13:12

اكتشف علماء جامعتي بوفالو وبويرتوريكو الأمريكيتين، أن صلصة البصل والثوم يمكنها...

الكشف عن الخطر الرئيس الذي يهدد صحة البشر الكشف عن الخطر الرئيس الذي يهدد صحة البشر 2019-09-26 | 11:06:58

يبدو أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا في صحة البشر جميعا، وتزيد من خطر الحساسية...

ألعاب الفيديو تشكل خطرا كبيرا على قلوب الأطفال ألعاب الفيديو تشكل خطرا كبيرا على قلوب الأطفال 2019-09-26 | 08:24:51

حذرت دراسة جديدة من أن ألعاب الفيديو يمكن أن تؤدي بالفعل إلى حدوث مشكلات في القلب...

الأطباء يكشفون دور العلكة في الحفاظ على صحة الأسنان الأطباء يكشفون دور العلكة في الحفاظ على صحة الأسنان 2019-09-25 | 16:19:09

أعلنت مجموعة من الأطباء، في يوم ميلاد العلكة الذي يصادف 23 سبتمبر من كل سنة، أن مضغ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids زيارة مقام النبي شعيب حطين الدروز الطائفة المعروفية الشيخ موفق طريفديمونا شارع قرب يروحام حادث طرق مروع خطير اصابة 3 اشخاص مصابون اصابات اسعاف شرطة مستشفى علاج سطو مسلح فرع بنك البريد قرية ياسيف كفر سرقة مبلغ من المال الهرب دون اصابات شرطة تحقيقبعد انتظار دام 10 سنوات نسيم ابو رعد زوجته يرززقان مولودهما البكر محمد ام الفحم عملية طعن سوق محنيه يهودا القدس اطلاق النار شابة فلسطينية الدراج عنان مزهر كفر مندا أول عربي يتسلق دراجة جبال الهملايا الهند اصابة خطيرة حادث طرق مروع قرب حاناتون كفر مندا شابة اسعاف شرطة حبيب عالم مصرع الشاب اتهام شاب يهودي محاولة قتل شاب عيلبون اطلاق نار طبريا قبل عامين اتهام لائحة الهرب الى اوكرانيا القدس سرقة سلاح جندي حافلة شاب عربي اطلاق النار طرعان اهالي مظاهرة في القدس مشاركة رفضا قرار مخطط توسعة الكسارة اخلاء مدرسة طمرة اصابات استنشاق دخان دون اصابات ابن خلدون بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي طرعان اضاءة فانوس رمضان اهالي اطفال مشاركة واسعة استقبال قرية مسيرة كشاف تميم عبد الحليم عضو مجلس ادارة مركز البحوث الصناعة الابحاث التطوير تعيين اتهام قاصر من طوبا زنغرية محمد هنداوي مسن السكين 16 عاما يعاني من مشاكل صحية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com