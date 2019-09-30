اصابة, شابين, باطلاق, نار, في, حيفا,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت شابين الى المستشفى لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت وباشرت التحقيق .

اسفر حادث اطلاق نار في شارع اللنبي في مدينة حيفا صباح اليوم الاثنين عن اصابة شاب(18عاماً)بجراح خطيرة,واخر (24عاماً)بجراح طفيفة .

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