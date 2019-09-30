تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-29 23:04:16 الموافقة على بدء الإجراءات لإيداع خارطة التوسعة لمنطقة القسائم شمال شرق كفر مندا التي تضم 650 وحدة سكنية |  2019-09-29 22:01:54 زلزال يضرب تشيلي |  2019-09-29 17:30:55 في الذكرى السنوية لهبة القدس والأقصى:إنطلاق مسيرة زيارات أضرحة الشهداء الثلاثاء من جت وحتى كفركنا |  2019-09-29 16:00:00 متظاهرون في لبنان يحتجون على تفاقم الأزمة الاقتصادية |  2019-09-29 16:00:09 طرعان تحتضن مرتمر الصحة الاول بمشاركة واسعة |  2019-09-29 14:30:22 يوفنتوس يراقب أشرف حكيمي |  2019-09-29 14:29:12 تفاءلوا لكي تبقى أمراض القلب والأوعية الدموية بعيدة عنكم |  2019-09-29 14:20:27 اغلاق الحرم الإبراهيمي بسبب الأعياد اليهودية |  2019-09-29 13:51:57 الزوجان كارم وبشرى شاهين من عرابة يرزقان بالمولودة رفيف بعد 12 عاماً |  2019-09-29 13:03:19 بنك الدم الإسباني يكرم البيت الفلسطيني في أراغون |  2019-09-29 12:30:10 فشل مفاوضات "الليكود" و"ازرق ابيض" ولقاء بين جانتس ونتنياهو يوم الاربعاء |  2019-09-29 11:37:15 المئات من طلاب مدارس ام الفحم يتظاهرون امام مركز الشرطة احتجاجا على العنف والجريمة |  2019-09-29 12:16:05 خطوة دي خيا تفتح المزاد على ضحية ليفربول |  2019-09-29 12:11:21 زوجة محمد هنيدي تخطف الانظار في اول ظهور لها |  2019-09-29 12:01:19 مندلبليت يمنح وكلاء نتنياهو 4 ايام للاستماع الى طعونهم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس:اجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة



  |     |   اضافة تعليق



الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الطقس:اجواء غائمة جزئياً ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة




كلمات متعلقة

الطقس:اجواء, غائمة, جزئياً, ولا, يطرأ, تغيير, على, درجات, الحرارة,

تابعونــا

الموافقة على بدء الإجراءات لإيداع خارطة التوسعة لمنطقة القسائم شمال شرق كفر مندا التي تضم 650 وحدة سكنية الموافقة على بدء الإجراءات لإيداع خارطة التوسعة لمنطقة القسائم شمال شرق كفر مندا التي تضم 650 وحدة سكنية 2019-09-29 | 23:04:16

بمبادرة إدارة المجلس المحلي، عُقد في مقر اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في...

في الذكرى السنوية لهبة القدس والأقصى:إنطلاق مسيرة زيارات أضرحة الشهداء الثلاثاء من جت وحتى كفركنا في الذكرى السنوية لهبة القدس والأقصى:إنطلاق مسيرة زيارات أضرحة الشهداء الثلاثاء من جت وحتى كفركنا 2019-09-29 | 17:30:55

في إطار فعاليات ونشاطات إحياء الذكرى السنوية لهبَّة القدس والأقصى, يوم الثلاثاء...

طرعان تحتضن مرتمر الصحة الاول بمشاركة واسعة طرعان تحتضن مرتمر الصحة الاول بمشاركة واسعة 2019-09-29 | 16:00:09

بتنظيم مركز منى لانتاج المؤتمرات ومديرته منى سليمان عدوي وتحت رعاية مجلس محلي...

الزوجان كارم وبشرى شاهين من عرابة يرزقان بالمولودة رفيف بعد 12 عاماً الزوجان كارم وبشرى شاهين من عرابة يرزقان بالمولودة رفيف بعد 12 عاماً 2019-09-29 | 13:51:57

كارم وبشرى شاهين من عرابة بعد انتظار وعناء 10 سنوات رزقا بابنتهما البكر رهف وبعد...

فشل مفاوضات "الليكود" و"ازرق ابيض" ولقاء بين جانتس ونتنياهو يوم الاربعاء فشل مفاوضات "الليكود" و"ازرق ابيض" ولقاء بين جانتس ونتنياهو يوم الاربعاء 2019-09-29 | 12:30:10

اختتمت جلسة المحادثات بين حزب الليكود وتحالف "ازرق ابيض" التي استغرقت ساعتين في...

المئات من طلاب مدارس ام الفحم يتظاهرون امام مركز الشرطة احتجاجا على العنف والجريمة المئات من طلاب مدارس ام الفحم يتظاهرون امام مركز الشرطة احتجاجا على العنف والجريمة 2019-09-29 | 11:37:15

يتظاهر حوالي ٥٠٠ طالب وطالبة من مدارس مدينة ام الفحم بهذه الاثناء امام محطة...

مندلبليت يمنح وكلاء نتنياهو 4 ايام للاستماع الى طعونهم مندلبليت يمنح وكلاء نتنياهو 4 ايام للاستماع الى طعونهم 2019-09-29 | 12:01:19

ابلغ المستشار القانوني للحكومة محامي الدفاع عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانه...

حملة واسعة للشرطة ضد سائقي الدراجات النارية في طمرة وكابول..فيديو وصور حملة واسعة للشرطة ضد سائقي الدراجات النارية في طمرة وكابول..فيديو وصور 2019-09-29 | 10:45:59

خلال نشاط منظم للشرطة وقوات حرس الحدود في مدينة طمرة,قامت الشرطة بحملة واسعة ضد...

توثيق اطلاق نار كثيف على محل تجاري في سخنين توثيق اطلاق نار كثيف على محل تجاري في سخنين 2019-09-29 | 09:21:44

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل :"الليلة الماضية تم اطلاق نار كثيف...

اعتقال شابين من مجد الكروم بشبهة حيازة سلاح من طراز M-16 اعتقال شابين من مجد الكروم بشبهة حيازة سلاح من طراز M-16 2019-09-29 | 09:20:06

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: يوم أمس (28/9) في وقت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نقل حيوانات حدائق قرود البلاد العالم غزة خان يونس مستشفى النمساوي الناصرة يوم محاضرة نساء حوامل امهات اطفال مانشستر سيتي يعبر لنصف نهائي دوري الأبطال على أكتاف سان. جيرمان.فتى دراجة كهربائية مدخل قرية كسرى مستشفى حادث طرق سيارة الموت للعرب جدار حائط فندق شعارات عنصرية ضد العربجت تفجع وفاة تامر فايق بيسان جراحه متأثرا حادث طرق خلال عيد الاضحى المبارك مخزن سده علوي روضة اطفال البلدة القديمة عكا اطفاء طواقم لواء زفولون اصابة متوسطة سائق سيارة حادث طرق انقلاب مدرسة عمال الناصرة شرطة اسعاف الطيبة حرق اطارات اغلاق شارع 444 نصرة القدس الاقصى الشرطة مجهولون اضرام النار ساندويشات مخدرات تل ابيب هروين كوكائين اعتقال رجل امرأة قنابل ذخيرة سلاح مسدس بندقية طرعان شمال دير الاسد سخنين المشهد اصابة عامل انهار عليه حائط منطقة صناعية نتسيرت عيليت ورشة اسعاف شرطة اشرف ابو كليب مقتل الشاب مداهمة محلات تجارية ضبط مبالغ اعتقالات سيارات مخدرات مضخة باطون انقلاب كفر كنا دون اصابات اضرار اضراب مدارس ثانوية الثلاثاء لجنة منظمة المعلين الغاء الرحلات اضراب ممتحني السياقة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com