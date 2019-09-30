الطقس:اجواء, غائمة, جزئياً, ولا, يطرأ, تغيير, على, درجات, الحرارة,

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بمبادرة إدارة المجلس المحلي، عُقد في مقر اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في...
في إطار فعاليات ونشاطات إحياء الذكرى السنوية لهبَّة القدس والأقصى, يوم الثلاثاء...
بتنظيم مركز منى لانتاج المؤتمرات ومديرته منى سليمان عدوي وتحت رعاية مجلس محلي...
كارم وبشرى شاهين من عرابة بعد انتظار وعناء 10 سنوات رزقا بابنتهما البكر رهف وبعد...
اختتمت جلسة المحادثات بين حزب الليكود وتحالف "ازرق ابيض" التي استغرقت ساعتين في...
يتظاهر حوالي ٥٠٠ طالب وطالبة من مدارس مدينة ام الفحم بهذه الاثناء امام محطة...
ابلغ المستشار القانوني للحكومة محامي الدفاع عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانه...
خلال نشاط منظم للشرطة وقوات حرس الحدود في مدينة طمرة,قامت الشرطة بحملة واسعة ضد...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل :"الليلة الماضية تم اطلاق نار كثيف...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: يوم أمس (28/9) في وقت...