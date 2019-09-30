الطقس:اجواء, غائمة, جزئياً, ولا, يطرأ, تغيير, على, درجات, الحرارة,

الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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