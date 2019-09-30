تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-29 23:04:16 الموافقة على بدء الإجراءات لإيداع خارطة التوسعة لمنطقة القسائم شمال شرق كفر مندا التي تضم 650 وحدة سكنية |  2019-09-29 22:01:54 زلزال يضرب تشيلي |  2019-09-29 17:30:55 في الذكرى السنوية لهبة القدس والأقصى:إنطلاق مسيرة زيارات أضرحة الشهداء الثلاثاء من جت وحتى كفركنا |  2019-09-29 16:00:00 متظاهرون في لبنان يحتجون على تفاقم الأزمة الاقتصادية |  2019-09-29 16:00:09 طرعان تحتضن مرتمر الصحة الاول بمشاركة واسعة |  2019-09-29 14:30:22 يوفنتوس يراقب أشرف حكيمي |  2019-09-29 14:29:12 تفاءلوا لكي تبقى أمراض القلب والأوعية الدموية بعيدة عنكم |  2019-09-29 14:20:27 اغلاق الحرم الإبراهيمي بسبب الأعياد اليهودية |  2019-09-29 13:51:57 الزوجان كارم وبشرى شاهين من عرابة يرزقان بالمولودة رفيف بعد 12 عاماً |  2019-09-29 13:03:19 بنك الدم الإسباني يكرم البيت الفلسطيني في أراغون |  2019-09-29 12:30:10 فشل مفاوضات "الليكود" و"ازرق ابيض" ولقاء بين جانتس ونتنياهو يوم الاربعاء |  2019-09-29 11:37:15 المئات من طلاب مدارس ام الفحم يتظاهرون امام مركز الشرطة احتجاجا على العنف والجريمة |  2019-09-29 12:16:05 خطوة دي خيا تفتح المزاد على ضحية ليفربول |  2019-09-29 12:11:21 زوجة محمد هنيدي تخطف الانظار في اول ظهور لها |  2019-09-29 12:01:19 مندلبليت يمنح وكلاء نتنياهو 4 ايام للاستماع الى طعونهم |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

برشلونة يتفاءل بمواجهة الإنتر على الكامب نو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستقبل برشلونة، نظيره إنتر ميلان، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يغيب القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن الفريق الكتالوني في تلك المواجهة بسبب الإصابة.
وتعرض ميسي للإصابة أمام فياريال، في لقاء الجولة السادسة للدوري الإسباني، ولم يلحق بلقاء خيتافي في الجولة التالية، وبات قريبًا من الغياب أيضًا عن مواجهة إنتر.
وتعتبر هذه المرة هي الثانية على التوالي التي يستضيف فيها برشلونة نظيره إنتر ميلان على ملعب كامب نو بدون ميسي.
فقد تواجه الفريقان العام الماضي في دور المجموعات أيضًا، وغاب ميسي بسبب الإصابة، ودفع إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، برافينيا ألكانتارا بدلًا منه، وتألق خلال المباراة وسجل هدفًا في فوز البرسا بهدفين دون رد.
وقد سبق وأن تواجه الفريقان في دوري الأبطال في 8 مناسبات سابقة، وكانت الغلبة فيها للفريق الكتالوني برصيد 4 انتصارات، فين حين حقق إنتر الفوز مرة واحدة، وتعادلا 3 مرات.
وتعتبر مواجهات برشلونة وإنتر في دوري الأبطال، على ملعب كامب نو تحديدًا، فأل خير بالنسبة للفريق الكتالوني.
فقد تواجه الفريقان من قبل في 4 مناسبات، أعوام، "2003، و2009، و2010، و2018"، وفاز بها برشلونة جميعًا، ولم تهتز شباكه في المباريات الأربع، حيث فاز بنتائج: "3-0، 2-0، 1-0، 2-0".
أمام على ملعب جيسيبي ميتازا، فخاض الفريقان 4 مباريات أيضًا، فاز إنتر في واحدة بنتيجة 3-1، وتعادل في ثلاث مواجهات اثنتان منهما سلبيا والثالثة 1-1".
برشلونة يتفاءل بمواجهة الإنتر على الكامب نو




كلمات متعلقة

برشلونة, يتفاءل, بمواجهة, الإنتر, على, الكامب, نو,

تابعونــا

يوفنتوس يراقب أشرف حكيمي يوفنتوس يراقب أشرف حكيمي 2019-09-29 | 14:30:22

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن نادي يوفنتوس يراقب المغربي أشرف حكيمي،...

خطوة دي خيا تفتح المزاد على ضحية ليفربول خطوة دي خيا تفتح المزاد على ضحية ليفربول 2019-09-29 | 12:16:05

يدفع دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، إدارة النادي للاستغناء عن أحد لاعبي...

ديربي مدريد يُظهر وجه هازارد الشاحب ديربي مدريد يُظهر وجه هازارد الشاحب 2019-09-29 | 11:18:16

لم يرق أداء البلجيكي إيدين هازارد إلى مستوى التوقعات حتى الآن منذ انضمامه إلى...

مبابي: نيمار أهانني في غرفة الملابس مبابي: نيمار أهانني في غرفة الملابس 2019-09-29 | 09:42:20

كشف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عن كواليس ما دار بينه وبين زميله نيمار...

الريال وأتلتيكو مدريد يقتسمان نقطة التعادل في ديربي سلبي الريال وأتلتيكو مدريد يقتسمان نقطة التعادل في ديربي سلبي 2019-09-29 | 07:00:03

حسم التعادل السلبي، ديربي مدينة مدريد بين الريال ومضيفه أتلتيكو مدريد، الذي أقيم...

محادثة غريبة تثير الغموض حول مستقبل مبابي محادثة غريبة تثير الغموض حول مستقبل مبابي 2019-09-28 | 07:00:27

جمعت محادثة غريبة الثنائي، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وفرينكي دي يونج نجم...

صلاح يقبل تحدي هنا.. "اليد الذهبية ضد القدم الذهبية" صلاح يقبل تحدي هنا.. "اليد الذهبية ضد القدم الذهبية" 2019-09-27 | 13:53:37

بعد أيام قليلة من تعرضه لخيبة أمل بسبب ملابسات إعلان جائزة أفضل لاعب كرة قدم في...

قطر تعلن خطة توفير الكحوليات لمشجعي المونديال قطر تعلن خطة توفير الكحوليات لمشجعي المونديال 2019-09-27 | 07:10:35

أفاد مسؤول في اللجنة المسؤولة عن تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، أن الدولة...

"الفيفا" يحسم الجدل بشأن صوت مصر في حفل "الأفضل" "الفيفا" يحسم الجدل بشأن صوت مصر في حفل "الأفضل" 2019-09-26 | 12:12:26

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسباب استبعاد صوت مدرب المنتخب المصري...

ميسي يجمع لاعبي برشلونة على العشاء ميسي يجمع لاعبي برشلونة على العشاء 2019-09-26 | 11:08:02

التقى فريق برشلونة في حفل عشاء، مساء أمس الأربعاء، على سبيل أخذ استراحة والتخلص...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عامل سقط ارتفاع شاهق ورشة بناء الخضيرة الشرطة الاسعاف عملة اسلامية حفريات بلدة كفر كما سلطة الاثار الجليل الاسفل الشركسيةشكوك بيكتيريا ليستيريا شوبرسال حمص منتوج 1 كغم منتج طحينة الشركة مباراة منتخب ايطاليا اسرائيل الاف المشجعين العرب شاهدوا لقاء مباراة الشيخ رائد صلاح المحكمة العليا جلسة استئناف على الحكم سجنه وادي الجوز خطبة جبير بشناق الجديدة اللاعبان محمد عيشان شفاعمرو تهديدات بالقتل طلاب نتانيا ابو سنان المكر مواجهات القاء حجارة زجاجة حارقة الطيبي عضو الكنيست مقالة يغضب شعب غضبة احمد استمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل اعتقال مشتبهين مخدرات ضبط الواد شارع حيفا الشرطة مدينةعكا لقاء معايدة لابناء الطائفة المسيحية عيد الفصح المجيد مدينة وجهاء مسلمين دروز بهائين سخنين مسيرة تكبيرات عيد الفطر مشاركة اجواء احتفالية مدينة اهالي مصرع طفل رضيع دهس عامان سيارة الشرطة اسعاف فشل محاولات انعاش علاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيلحادث طرق سخنين عرابة سيارات انقلاب مصابين شرطة اسعاف طاقم حيان الطبي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com