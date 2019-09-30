برشلونة, يتفاءل, بمواجهة, الإنتر, على, الكامب, نو,

يستقبل برشلونة، نظيره إنتر ميلان، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يغيب القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن الفريق الكتالوني في تلك المواجهة بسبب الإصابة.وتعرض ميسي للإصابة أمام فياريال، في لقاء الجولة السادسة للدوري الإسباني، ولم يلحق بلقاء خيتافي في الجولة التالية، وبات قريبًا من الغياب أيضًا عن مواجهة إنتر.وتعتبر هذه المرة هي الثانية على التوالي التي يستضيف فيها برشلونة نظيره إنتر ميلان على ملعب كامب نو بدون ميسي.فقد تواجه الفريقان العام الماضي في دور المجموعات أيضًا، وغاب ميسي بسبب الإصابة، ودفع إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، برافينيا ألكانتارا بدلًا منه، وتألق خلال المباراة وسجل هدفًا في فوز البرسا بهدفين دون رد.وقد سبق وأن تواجه الفريقان في دوري الأبطال في 8 مناسبات سابقة، وكانت الغلبة فيها للفريق الكتالوني برصيد 4 انتصارات، فين حين حقق إنتر الفوز مرة واحدة، وتعادلا 3 مرات.وتعتبر مواجهات برشلونة وإنتر في دوري الأبطال، على ملعب كامب نو تحديدًا، فأل خير بالنسبة للفريق الكتالوني.فقد تواجه الفريقان من قبل في 4 مناسبات، أعوام، "2003، و2009، و2010، و2018"، وفاز بها برشلونة جميعًا، ولم تهتز شباكه في المباريات الأربع، حيث فاز بنتائج: "3-0، 2-0، 1-0، 2-0".أمام على ملعب جيسيبي ميتازا، فخاض الفريقان 4 مباريات أيضًا، فاز إنتر في واحدة بنتيجة 3-1، وتعادل في ثلاث مواجهات اثنتان منهما سلبيا والثالثة 1-1".