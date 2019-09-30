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واشنطن تحدد موعد طرح "صفقة القرن"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، أن خطة السلام " صفقة القرن " سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري 2019.  ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن السفير فريدمان قوله:" أنا واثق تماماً من أنه سيتم الإعلان عنها في 2019، لا أريد أن أقول خلال أسبوع أو شهر، إلا أننا قريبون جداً من خط النهاية".  وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، قال قبل الانتخابات الأخيرة إنه سيتم نشر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غضون أيام.  وعما إذا كان من الممكن نشر الخطة قبل تشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أجاب فريدمان للصحيفة: "نريد نشرها في بيئة تكون فيها أي حكومة قادرة على التفاعل مع الخطة (..) نريد التعامل مع حكومة قائمة، حتى تكون في وضع يسمح لها بالتفاعل والاستجابة والحديث معنا بشأنها"، بحسب موقع (عكا).  وحول السبب الذي يجعل الإدارة الأمريكية تقدم مثل هذه الخطة من الأساس في ظل الرفض الفلسطيني المسبق لها، قال فريدمان: "لست متشائما مثلكم بشأن رد الفعل الفلسطيني رغم أننا مستعدون لذلك الاحتمال ... أعتقد أن العالم متعطش لمقترح يقدم حلا واقعيا للصراع المستمر منذ مئة عام أو أكثر".  ورداً على دعوات البعض المطالبة بضرورة نشر الخطة الآن تحسبا لعدم إعادة انتخاب ترامب، قال فريدمان: "نحن في إدارة ترامب لا نركز في هذه المرحلة على تقديم أي شيء قبل أوانه لأنه لا يزال لدينا الكثير من الوقت".
واشنطن تحدد موعد طرح "صفقة القرن"




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