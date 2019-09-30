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وزارة التربية والتعليم ستعين مفتشا للدين الإسلامي في المدارس العربية



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أكد وزير التربية والتعليم الراف رافي بيرتس في رده على رسالة د. منصور عباس عضو الكنيست من القائمة المشتركة ورئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية)أنه في الفترة القريبة القادمة سيتم تعيين مفتش لموضوع الدين الإسلامي في المدارس العربية.


وحول استفسار النائب منصور عباس عن قيام بعض المدارس العربية بتقليص عدد الساعات التعليمية في موضوع الدين الإسلامي بخلاف تعليمات المدير العام، أكد الوزير أن الدين الإسلامي هو موضوع مركزي ومهم جدا في المدارس العربية، وأن المدارس ملزمة بتدريسه بواقع حصتين أسبوعيتين لكل طالب، وفي حالة لم تقم المدرسة بذلك فإن هذا العمل يعتبر مخالفة للقوانين، ونحن نعالج هذه المخالفات بشدة وبدون تهاون.


وحول قيام بعض المعلمين غير المختصين في موضوع الدين الإسلامي بتدريسه في بعض المدارس، أكد الوزير أن هذا الموضوع معروف للوزارة وهو أحد التحديات التي تقف أمام عمل الوزارة في هذه الأيام لعلاجها بشكل أساسي ومعمّق.

وزارة التربية والتعليم ستعين مفتشا للدين الإسلامي في المدارس العربية




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